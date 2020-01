Wittstock

Ein brennendes Quad hat am Freitagabend in Wittstock einen Carport in Brand gesetzt. Der 61-jährige Besitzer bemerkte gegen 20 Uhr Rauch unter seinem Carport in der Groß Haßlower Straße.

Als er dorthin geeilt war bemerkte er das in Flammen stehende Quad. Einige Dachbalken hatten schon Feuer gefangen. Er zog das Quad aus dem Carport und löschte es.

Die weiteren Löscharbeiten übernahm die Feuerwehr. Nach einer kriminaltechnischen Untersuchung konnte ein technischer Defekt am Quad im Bereich der Batterie festgestellt werden. Möglicherweise ist dies die Brandursache. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ-online