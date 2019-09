Umweltschutz mit Stift und Papier

Wittstock

Klimawandel, Energiewende, Nachhaltigkeit und Umweltpolitik – das sind Themen, die immer mehr ins Blickfeld der Menschen rücken und selbst die Schüler mittlerweile auf die Straße treiben.

Gerade im Rahmen der Landesgartenschau sind das Themen, an denen man nicht vorbeikommt, wenn man auch in den kommenden Jahrzehnten Schmetterlinge und Insekten auf blühenden Wiesen beobachten möchte.

In der St.-Marien-Kirche sind ab Freitag provozierende Zeichnungen und Bilder zu diesen essenziellen Themen zu sehen. Am Ökumenischen Tag der Schöpfung, am 6. September, wird die Ausstellung „Da blüht uns was – Karikaturen zu Klimawandel und Umweltpolitik“ um 17 Uhr feierlich eröffnet.

Schöpfung bewahren

Jährlich am ersten Freitag im September feiert die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen seit dem Jahr 2010 diesen ökumenischen Tag, um angesichts der Zerstörung der Natur auf die Bewahrung der Schöpfung aufmerksam zu machen.

Doch darf man sich über den Klimawandel lustig machen? Ja, sagen die besten Cartoonisten Deutschlands und haben für die Ausstellung in der St.-Marien-Kirche ihre treffendsten Karikaturen bereitgestellt. In den Bildern geht es um die Energiewende, die Ernährung und das Konsumverhalten.

Berühmte Zeichner wie Till Mette, Schwarwel oder Andreas Prüstel karikieren die Bemühungen, nachhaltig zu leben und bringen die Widersprüche der Umweltpolitik in leichtfüßiger und zugespitzter Weise gekonnt in über 100 Karikaturen auf den Punkt.

Nachdenken und handeln

Doch das Thema ist keineswegs lustig – es ist ernster denn je. Der Welterschöpfungstag fällt inzwischen auf den 29. Juli und rückt jedes Jahr weiter vor. Dieser Tag markiert den Zeitpunkt, zu dem alle Ressourcen aufgebraucht sind, die die Erde innerhalb eines Jahres wiederherstellen kann.

Dieses und andere Cartoons werden ab 6. September in Wittstock gezeigt. Quelle: Kostas Koufogiorgos

Dass sich da etwas ändern muss, ist den meisten Menschen bewusst. Aber wie kommen wir in diesen Zeiten zu einem gemeinsamen Ziel? Die Bewahrung der Schöpfung und die Rettung der Welt – welche Rolle spielen wir ganz persönlich dabei? Wie ist es um die Vorreiterrolle Deutschlands bestellt? Und wie steht unsere Kirche zu diesen Fragen?

Auf diese und weitere Fragen finden sich in den ausgestellten Karikaturen sehr offene, provokante und mitunter abgründige Antworten, die zum Nachdenken und vielleicht auch zum Handeln anregen.

Kirchenkreis zeigt 100 Cartoons

Der Verein Cartoonlobby, der bundesweite Verband renommierter Karikaturisten, hat die Bilder ausgewählt, Träger dieser Ausstellung ist der Kirchenkreis Wittstock-Ruppin. Unterstützt und finanziert wird die Ausstellung vom Umweltbüro der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg schlesische Oberlausitz.

Zur Eröffnung sprechen Matthias Puppe, Superintendent des Kirchenkreises Wittstock-Ruppin, Jörn Budde vom Umweltbüro der evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und Andreas Nicolai, Geschäftsführer von Cartoonlobby und Leiter des Cartoonmuseum Brandenburg. Es spielt das Wittstocker Saxofonquartett.

Die Ausstellung ist bis zum Ende der Landesgartenschau am Erntedank-Sonntag, 6. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr in der St.-Marien-Kirche zu besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Von Cornelia Felsch