Ehrenmedaillen für zwei Chorleiter

Wittstock

Es ist zur festen Tradition geworden, dass beim Neujahrsempfang der Stadt Wittstock verdiente Bürger ausgezeichnet werden. Diesmal hatten sich die Stadtverordneten für zwei Menschen entschieden, die das Kulturleben Wittstocks und seiner Umgebung beispielhaft geprägt haben und prägen – genauer die musikalische Vielfalt. Zunächst wurde Sigrun Stahmleder die Ehre zuteil. Sie leitet den Chor des Wittstocker Gymnasiums, der beim Neujahrsempfang auch zu hören war, sowie seit 37 Jahren den Gemischten Chor Heiligengrabe.

„Fünf Jahre lang hat sie auch mal den Wittstocker Männerchor geleitet“, berichtete Laudatorin Evelyn Ziebol in ihrer Rede. Sigrun Stahmleder, oder „Sigi“ wie sie von vielen genannt wird, bringe Menschen jeden Alters zum Singen. Und Singen sei schließlich Kosmetik für die Seele. „Sigi sagt auch niemals nein, wenn es um eine gute Sache geht“, sagte die Laudatorin und erinnerte an das jährliche Singen des Heiligengraber Chores im Wittstocker Klinikum zu Weihnachten.

Uwe Metlitzky erhielt die Ehrenmedaille und durfte sich in das Ehrenbuch der Stadt eintragen. Quelle: Christian Bark

Für ihr Engagement und die Bereicherung des Kulturlebens erhielt Sigrun Stahmleder die goldene Ehrenmedaille der Stadt Wittstock und durfte sich ins Ehrenbuch eintragen. „ich werde weitermachen, solange mich meine Kräfte tragen“, versprach die Leherin nach der Ehrung.

Kantoreichor brachte Glückwunschständchen

Ein weiterer Musiker wurde mit Uwe Metlitzky geehrt. Er ist seit über 30 Jahren Kantor der Evangelischen Kirche in Wittstock. Dabei zeichnete er sich, wie Laudator Norbert Beckmann sagte, nicht nur durch die Gestaltung der Konzertreihe „Himmelston und Erdenklang“ sowie hochwertige Musikaufführungen mit großem Orchester aus, sondern bringt sich auch als Chorleiter aktiv in Wittstocks musikalisches Leben ein.

Der Chor der Wittstocker Kantorei brachte Uwe Metlitzky ein Ständchen. Quelle: Christian Bark

So leitet er seit 17 Jahren den Städtischen Männerchor aber auch den Wittstocker Posaunenchor sowie den Chor der Kantorei. Letzterer wartetet übrigens mit einer kleinen Überraschung auf. Die Mitglieder erhoben sich aus dem Publikum und brachten Uwe Metlitzky ein Ständchen. „Das hat mich doch sehr gerührt“, sagte der Kantor im Anschluss. Vorher durfte er sich aber wie Sigrun Stahmleder in das Ehrenbuch eintragen und die Ehrenmedaille entgegennehmen. In seiner Rede betonte der Kantor im Anschluss das gute Miteinander von Politik und Kirche in Wittstock. So habe ihm Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann an einem heißen Sommertag mal eine Sprühflasche da gelassen, auf dass die Orgel nicht vertrockne.

Von Christian Bark