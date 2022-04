Christdorf

Im dritten Anlauf bereiten die Einwohner in Christdorf, Karstedtshof und Charlottenhof die verspätete 600-Jahr-Feier in Christdorf vor. Am Wochenende vom 18. und 19. Juni wird das dann 602-jährige Ortsjubiläum rund um den Bürgertreff gefeiert.

Bereits seit 2019 feilt ein Festkomitee am Ablauf. Doch 2020 musste der runde Geburtstag von Christdorf coronabedingt ausfallen. 2021 durchkreuzte die Corona-Krise erneut diese Pläne. Jetzt starten die Mitglieder des Ortsbeirates, des Dorfvereins Christdorf sowie weitere Akteure den dritten Versuch, um das 600-jährige Dorfjubiläum gebührend zu feiern.

Damit betritt Christdorf zugleich Neuland, denn noch nie zuvor feierten die Einwohner dort ein Ortsjubiläum, wie Roland Kissmann vom Ortsbeirat gegenüber der MAZ anmerkte.

Die erste urkundliche Erwähnung ist als „Crichstorp“ auf 1420 datiert. Seit 1753 wird der Ort Christorf oder Christdorf genannt. Zum Wittstocker Ortsteil Christdorf gehören seit 1923 die Wohnplätze Charlottenhof und seit 1928 Karstedtshof. Beim Blick in die Geschichte können sich die Einwohner glücklich schätzen.

Dorfidylle von 1910: Einwohner von Christdorf vor ihrem Haus in der Dorfmitte. Quelle: privat

Eine Chronik beleuchtet auf mehr als 120 Seiten die Facetten von Christdorf. „Wir hatten mit Elwin Walther einen sehr umsichtigen Dorfschullehrer, er war von 1917 bis 1961 hier tätig“, sagt Roland Kissmann. Elwin Walther arbeitete von 1939 bis 1963 an der Chronik.

Christdorf bereitet zur verspäteten 600-Jahr-Feier ein pralles Programm vor, Auftakt am 12. Juni mit Orgeleinweihung

Das Programm zum Ortsjubiläum beginnt bereits am Sonntag, 12. Juni, um 14 Uhr in der Stülerkirche in Christdorf. Nach genau 60 Jahren Pause erklingt an diesem Tag erstmals wieder die restaurierte Lütkemüller-Orgel.

Zeitplan der Veranstaltungen in Christdorf zur 600-Jahr-Feier Sonntag, 12. Juni:14 Uhr Einweihungsgottesdienst mit Pfarrer Berthold Schirge für die restaurierte Lütkemüller-Orgel in der Stülerkirche. Anschließend Orgelmusik von Uwe Metlitzky. Samstag, 18. Juni:11 Uhr Kremserfahrt der Einwohner aus Karstedtshof nach Christdorf11.30 Uhr gemeinsamer Umzug durch den geschmückten Ort12 Uhr Begrüßung durch Ortsvorsteherin Kerstin Stintmann, Eröffnung einer Ausstellung zur Geschichte des Ortes durch Roland Kissmann12.30 Uhr offizieller Programmbeginn mit Essen aus der Gulaschkanone, Kremserfahrten, Ponyreiten für Kindern, Spielparcours, Hüpfburg und Schießkino, dazu Trophäenschau und Ausstellung landwirtschaftlicher Exponate13.30 Uhr Auftritt des Chores aus Zaatzke 14.30 Uhr Modenschau mit Mode aus Christdorf16 Uhr Pferdeschau unter dem Titel „Gäste aus aller Welt“17 Uhr Clowns „Tacki und Noisly“ mit Zaubershow „Ein Clown für alle Fälle“20 Uhr Auftritt der Band „3live“ Sonntag, 19. Juni:11 bis 13 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik am Bürgertreff19 Uhr Orgelkonzert von Wieland Meinhold (Weimar) mit Stücken aus dem italienischen Barock (bereits ab 18.15 Uhr Orgelführung mit dem Organisten)

Pfarrer Berthold Schirge hält den Einweihungsgottesdienst, der Wittstocker Kirchenmusiker Uwe Metlitzky spielt die Orgel. Matthias Beckmann, Orgelbaumeister aus Friesack (Oberhavel), restauriert derzeit das Instrument.

Orgelbaumeister Matthias Beckmann (l.) und Orgelbauer Moritz Voß nehmen die Lütkemüller-Orgel in Christdorf genau unter die Lupe. Zur 600-Jahr-Feier im Juni soll das Instrument zum ersten Mal nach 60 Jahren wieder erklingen. Quelle: Christamaria Ruch

Neben Fördermitteln fließen auch Spenden in Höhe von 4500 Euro in das Vorhaben. Diese stammen aus einer Sammlung der Kirchengemeinde 2021 in Christdorf, Karstedtshof und Charlottenhof. „Nach dem Festgottesdienst lädt der Dorfverein Christdorf zum Kaffeetrinken vor dem Gotteshaus ein“, sagt Vereinsvorsitzende Petra Danzer-Doll.

Am Wochenende vom 18. und 19. Juni wird in Christdorf die 600-Jahr-Feier rund um den Bürgertreff gefeiert

Nach dieser feierlichen Einstimmung reiht sich am Samstag, 18. Juni, ein Höhepunkt an den anderen. „Die Christdorfer freuen sich auf viele Gäste aus Wittstock und Umgebung“, sagt Petra Danzer-Doll.

Die Einwohner aus Karstedtshof fahren um 11 Uhr mit dem Kremser nach Christdorf. Dort beginnt um 11.30 ein gemeinsamer Umzug durch den geschmückten Ort, begleitet von Fanfarenklängen.

Gegen 12 Uhr erreicht der Tross den Festplatz am Bürgertreff. Dort begrüßt Ortsvorsteherin Kerstin Stintmann die Einwohner und Besucher offiziell; Roland Kissmann eröffnet eine Ausstellung über die Geschichte des Ortes.

Roland Kissmann setzt sich intensiv mit der Chronik auseinander und arbeitet an einer Ausstellung für das 600-jährige Jubiläum in Christdorf. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Das Programm beginnt um 12.30 Uhr mit Essen aus der Gulaschkanone und weiteren Angeboten. DJ Günter Lutz sorgt für die musikalische Unterhaltung. Kremserfahrten sowie Ponyreiten für Kinder stehen auf dem Programm.

Außerdem warten ein Spielparcours, eine Hüpfburg sowie ein Schießkino. Eine Trophäenschau sowie die Ausstellung landwirtschaftlicher Exponate aus der Region runden das Angebot ab.

Chor, Modenschau und Pferdespektakel gehören zur 600-Jahrfeier in Christdorf

Der Chor aus Zaatzke tritt um 13.30 Uhr auf und lädt zum Mitschunkeln ein. Um 14.30 Uhr folgt eine Modenschau mit Mode aus Christdorf. Ein Pferdespektakel schließt sich um 16 Uhr an und steht unter dem Motto „Gäste aus aller Welt.“

Dabei treten Reiter aus dem Ort auf und stellen verschiedene Pferderassen vor, wie Petra Danzer-Doll verrät. Die Clowns Tacki und Noisly begeistern ab 17 Uhr mit ihrer zauberhaften Show „Ein Clown für alle Fälle.“

Die Dorfstraße in Christdorf mit der Stülerkirche. Quelle: Christamaria Ruch (Archiv)

Tanz bis zum Sonnenaufgang bei der 600-Jahrfeier in Christdorf

Die Band „3live“ lädt ab 20 Uhr zum Tanz „bis zum Sonnenaufgang“, sagt Petra Danzer-Doll. Am Sonntag, 19. Juni, sind die Einwohner und ihre Gäste von 11 bis 13 Uhr zum musikalischen Frühschoppen mit dem Wittstocker Blasorchester am Bürgertreff eingeladen.

Am Montag, 20. Juni, um 19 Uhr gibt der Organist Wieland Meinhold aus Weimar in der Kirche in Christdorf ein klassisches Orgelkonzert mit Werken aus dem italienischen Barock. Bereits um 18.15 Uhr können Interessenten eine Orgelführung mit Wieland Meinhold erleben.

Von Christamaria Ruch