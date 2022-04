Christdorf

Neustart für die Feuerwehreinheit in Christdorf. Insgesamt 13 Aktive haben dort kürzlich mit der Truppmannausbildung begonnen. Darin wird das Einmaleins des Feuerwehrwissens vermittelt. Nur wer diese knapp einjährige Ausbildung absolviert hat, darf bei Einsätzen ausrücken. Andy Füllgraf, stellvertretender Wehrführer in Wittstock, macht die Neuen fit.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Feuerwehrausbildung wird hauptsächlich in Rossow stattfinden

Am Montagabend, 11. April, gab es die erste Ausbildungsrunde direkt vor Ort in Christdorf. Dort ging es um theoretische Grundlagen. In den nächsten Monaten werden diese regelmäßigen Ausbildungsstunden allerdings größtenteils in Rossow stattfinden – wegen der besseren räumlichen Bedingungen.

Denn die Größe des Feuerwehrhauses in Christdorf ist überschaubar. Es gibt nur einen kleinen Versammlungsraum, in dem auch die Einsatzkleidung hängt sowie einen Nebenraum, in dem das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) untergebracht ist.

„Wir beginnen bei Null, obwohl einige der Mitglieder früher schon mal bei der Feuerwehr waren und Vorkenntnisse besitzen“, sagt Andy Füllgraf. Es sollen jedoch alle auf den gleichen aktuellen Wissenstand gebracht werden.

Der Beginn der Truppmannausbildung fand in Christdorf statt. Die meisten der weiteren Lerneinheiten werden dann nach Rossow verlegt. Quelle: Björn Wagener

Prüfungen in der Truppmannausbildung in Wittstock

Ende dieses Jahres werden dann in Wittstock die Prüfungen abgelegt. Danach wird, so der Plan, Christdorf wieder über eine funktionierende und einsatzbereite Einheit verfügen.

Diese Entwicklung ist nicht selbstverständlich. Im November vergangenen Jahres gab es eine Krisensitzung im Ort. Es ging darum, zu entscheiden, wie mit der Einheit in Christdorf weiter verfahren werden soll.

Denn es gab zu jenem Zeitpunkt nur noch zwei aktive Feuerwehrangehörige im Dorf – zu wenige, um eine eigenständige Einheit zu bilden. Für eine Staffel – das ist die kleinste taktische Einheit – werden mindestens sechs Feuerwehrleute gebraucht.

Da davon ausgegangen werden muss, dass nicht immer alle im Ernstfall einsatzbereit sein werden, sollte die doppelte Anzahl angestrebt werden, sagte damals Ordnungsamtsleiter und Vize-Bürgermeister Holger Schönberg.

Es fanden sich genügend Freiwillige für den Neustart in Christdorf

Schnell war am Abend der Krisensitzung klar, dass man die Einheit erhalten wolle. Auch meldeten sich erste Freiwillige, die der Feuerwehr beitreten wollten. Darauf folgten sogenannte „Fünf-vor-Zwölf-Gespräche“, bei denen potenzielle Mitstreiter im Ort angesprochen wurden. Das brachte weitere Zusagen, sodass am Ende aus zwei Feuerwehrleuten 13 wurden, auch wenn den meisten die Ausbildung noch fehlt.

Die neue Einheit der Feuerwehr in Christdorf bekommt erste Instrutktionen zum Beginn der Truppmannausbildung. Quelle: Björn Wagener

„Mann muss auch etwas für sein Dorf tun. Ich war früher schon in der Jugendfeuerwehr aktiv“, sagt Anika Possin. Dann habe sie irgendwann andere Interessen gehabt. Jetzt ist sie wieder eingestiegen. Die Vize-Chefin im Dorfverein weiß eine Feuerwehreinheit im Ort zu schätzen: „Dadurch kann der Verein auch mal Aufgaben abgeben – zum Beispiel die Sicherung beim Osterfeuer“, sagt sie.

Lesen Sie auch Größte Übung seit Jahren: Feuerwehren aus OPR und der Prignitz werden zu Waldbrand in die Heide gerufen

Auch Roman Michalak gehört der neuen Feuerwehrtruppe in Christdorf an. Bevor er 2017 nach Karstedtshof bei Christdorf zog, war er an seinem Heimatort ebenfalls bei der Feuerwehr. „Als ich hörte, dass hier jetzt Not am Mann ist, habe ich natürlich gesagt: Ja, klar, ich mache mit“, sagt er.

Von Björn Wagener