Christdorf: Pläne rund um Solarenergie vorgestellt

Der Energieversorger ENBW möchte nahe Christdorf eine Photovoltaikanlage installieren. Die Unternehmensreferentin Laura Wahren stellte die Pläne auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung in dieser Woche vor. Demnach würde ENBW dafür gern eine 58 Hektar große Fläche am nördlichen Dorfrand nutzen. Abzüglich der Abstandsflächen zur Wohnbebauung von 300 bis 400 Metern blieben etwa 44 Hektar nutzbare Fläche. „Die haben wir uns in Absprache mit den Eigentümern bereits vertraglich gesichert“, sagte Laura Wahren.

Fläche bei Christdorf lockt mit guten Voraussetzungen

Auf die Fläche bei Christdorf sei man durch Potenzialanalysen gestoßen. Es gebe dort keine

Schutzgebiete, und die genannten Abstände ließen sich leicht einhalten. Doch zunächst müsse das Baurecht geschaffen werden.

Hier kommt die Stadt Wittstock als betroffene Kommune ins Spiel. „Wer außerhalb von Ortschaften eine Photovoltaikanlage errichten möchte, braucht einen Bebauungsplan“, erklärt Martin Bünning, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung in Wittstock. Das dauere etwa zwei Jahre, weil dem intensive umweltrechtliche Prüfungen vorangingen. Voraussetzung für einen Bebauungsplan ist zunächst ein entsprechender Aufstellungsbeschluss.

Stadt Wittstock hat die Planungshoheit

Ob ein solcher überhaupt zustande kommen soll, entscheidet die Kommune – also in diesem Fall die Stadt Wittstock. Denn sie habe bei Photovoltaik die Planungshoheit, so Martin Bünning. Sollte das Projekt gewollt sein, würde der Bürgermeister diesen Aufstellungsbeschluss in die Stadtverordnetenversammlung einbringen.

Dieses Gremium entscheidet dann darüber. „In der Stadt Wittstock ist es so, dass der Bürgermeister einen Aufstellungsbeschluss nur dann einbringt, wenn der betreffende Ortsbeirat den Plänen zustimmt. Die Stadt entscheidet nicht am Ortsbeirat vorbei. Das ist noch nie gemacht worden.“, so Bünning.

Ist der Aufstellungsbeschluss gefasst, beginnt ein Bebauungsplanverfahren, das von der Stadt geführt wird. Dabei werden die Öffentlichkeit einbezogen und alle beteiligten Behörden angehört – zum Beispiel auch die Straßenverkehrsbehörde und die Polizei.

Wenn der Planentwurf in dieser Phase noch verhindert werden soll, braucht es eine fachliche Begründung. Das können zum Beispiel Naturschutzbelange sein.

Später braucht eine Ablehnung gute Gründe

Eine schlichte Ablehnung des Projektes, weil man es im Dorf womöglich nicht haben will, werde nicht akzeptiert. „Deshalb ist es wichtig, vorher zu entscheiden, ob man einen Bebauungsplan aufstellen möchte oder nicht“, so Bünning. Ist der Bebauungsplan beschlossen, ist er Gesetz – bis für das Areal etwas anders verfügt wird.

Deshalb will es gut überlegt sein, wo welche Projekte stattfinden sollten und wo nicht. Da es laut Martin Bünning schon seit einigen Jahren sehr viele Anfragen von Projektentwicklern in Sachen Photovoltaik gebe, braucht es ein Instrument, um derartige Vorhaben in der Region bestmöglich steuern zu können. Das soll mit einer sogenannten Potenzialanalyse Freiflächenphotovoltaik erreicht werden.

Wittstock und Heiligengrabe legen Kriterien fest

Darin legen die Stadt Wittstock und die Nachbargemeinde Heiligengrabe gemeinsam fest, welche Areale sie für Photovoltaik als geeignet ansehen. Dabei werden viele Kriterien berücksichtigt – etwa der Waldbestand, Abstände zwischen einzelnen PV-Anlagen und der Mindestabstand zur Wohnbebauung. Nur wenn diese Kriterien mit den jeweiligen Vorhaben übereinstimmen, haben letztere eine Chance auf einen Aufstellungsbeschluss.

Analyse ist noch in Arbeit

Noch sei diese Analyse in Arbeit, sagte Martin Bünning. So lange sie nicht von den Stadtverordneten und den Gemeindevertretern in Heiligengrabe abgesegnet wurde, werden Planungen als „nicht zielführend“ eingeschätzt. Das gilt somit auch für das Vorhaben von ENBW in Christdorf.

Der Entwurf der Analyse geht von einem Mindestabstand zu Wohnhäusern von 500 Metern aus. Das ist zwar noch keine beschlossene Sache, aber würde es dieses Kriterium in die Endfassung schaffen, dann wäre schon der von der ENBW anvisierte Abstand zur Wohnbebauung von 300 bis 400 Metern zu gering, um das Projekt verwirklichen zu können.

