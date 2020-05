Dossow: Mit der Liebe zur Natur durch die Corona-Krise

Dossow

Christian Dörendahl lässt sich von der Natur inspirieren. „Ich habe keinen Plan für die Gestaltung der Beete, die Ideen kommen mir, wenn ich hier arbeite.“ Schon jetzt ist zu erkennen, dass der 66-Jährige intensiv bei der Sache ist.

Zwischen der Kirche und dem Pfarrhaus in Dossow findet Christian Dörendahl eine neue Berufung. Er legt dort Beete und Wege an, bringt Stauden oder Kräuter in die Erde und gibt Exoten wie Feigen oder Oliven einen Platz an der Sonne.

Sein Anspruch: „Ich möchte hier von Mai bis Oktober Blumen für den Altar in der Kirche ernten.“ Dörendahl verbindet in seinem freiwilligen Engagement die Liebe zur Natur mit dem praktischen Ziel des Altarschmucks.

Beitrag in der Corona-Krise

Im vergangenen Jahr legte er dort den Grundstein für sein Vorhaben und begann mit der Gestaltung. Doch nun nimmt sein Wirken an Fahrt auf. „Das ist mein Beitrag in der Corona-Krise“, sagt er. Viele Stunden hat er in den vergangenen Wochen auf dem Kirchplatz verbracht.

Stiefmütterchen, Iris und Löwenmaul geben sich ein Stelldichein. Quelle: Christamaria Ruch

Ein Ende seiner Arbeit ist nicht abzusehen, denn die Beete sollen noch viel größer werden und bis zum Pfarrhaus führen. Er greift zum Spaten und zur Hacke, wählt Stauden aus und freut sich immer wieder über Feldsteinspenden für die Wege.

An Blumen kommt er nicht vorbei

„Vor dem Pfarrhaus ist Halbschatten, da habe ich Stauden umgesetzt, einige sind schon sehr alt, wie etwa die Iris“, sagt er. Wenn er beim Einkauf ist, entdeckt er immer wieder Pflanzen für sein Vorhaben.

Die Inspiration für die Gestaltung der Beete kommt Christian Dörendahl bei der Arbeit vor Ort. Quelle: Christamaria Ruch

Gladiolen, Schwertlilien, Löwenmaul oder Bartnelken gedeihen schon prächtig. Stiefmütterchen und Glockenblumen blühen üppig. „Die Erde ist so gut, da muss ich gar nicht düngen“, sagt er.

Steine und Pflanzen finden ihren Platz

Die von der Natur geformten Feldsteine dreht und wendet Christian Dörendahl, bevor jeder seinen Platz findet. Der Weg zwischen den Beeten verläuft in einem Bogen, ist zunächst breit und wird dann schmaler. Kräuter wie Salbei und Oregano finden dort zwischen einer Mulchschicht aus Stroh ihren Platz.

Mit Feldsteinspenden kann Christian Dörendahl sein Vorhaben umsetzen. Quelle: Christamaria Ruch

Nebenbei schneidet Christian Dörendahl ein Bund Petersilie für die nächste Mahlzeit. In einer Südecke an der Kirche finden Feigen und Rosen einen hellen und warmen Platz.

Die Kirchengemeinde ist ein Anker in Christian Dörendahls Leben

„Wenn es im März in den Fingern juckt, dann ist alles gut“, sagt Christian Dörendahl. Auf dem Kirchplatz verbindet er seine Liebe zur Natur mit dem Nützlichen. Seit 2001 engagiert er sich im Gemeindekirchenrat, absolvierte 2011 einen Kurs zur Küsterausbildung für die Kirche und hält regelmäßig Andachten. Die Kirchengemeinde ist ein Anker in seinem Leben.

Schneeball und Iris vom Kirchhof stehen als Altarschmuck in dem Gotteshaus in Dossow. Quelle: Christamaria Ruch

Dörendahl hält das ganze Jahr die Kirche in Dossow offen und möchte die Besucher in der Saison mit frischem Blumenschmuck empfangen.

Die Stille in der Kirche suchen

Auf dem Altar in der Winterkirche steht nun ein Strauß aus weißem Schneeball und violettfarbenen Iris. „Eigene Ernte vom Kirchhof“, sagt er. Dörendahl ist regelmäßig mit Christian Gilde aus Dossow unterwegs und hält Andachten in den Kirchen der Region und zwei Seniorenheimen in Wittstock. „Als in der Corona-Krise keine Gottesdienste gefeiert wurden, hatte ich das Privileg und konnte allein in der Kirche Andacht halten“, sagt er. Dann kniet er sich wieder auf das Kissen, schiebt den Strohhut in den Nacken, greift einen Feldstein und setzt ihn in die Erde.

Von Christamaria Ruch