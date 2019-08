Wittstock

Die junge Wittstocker Fotografin Christin Vogel hat am Samstag, 24. August, ihre erste Fotoausstellung eröffnet. Zu sehen sind ihre Arbeiten in der Ausstellung des Kunstprojektes „ KunstBlume“ in dem Gebäude Kyritzer Straße/Ecke Rosa-Luxemburg-Straße.

30 Gäste bei der Vernissage

Etwa 30 Gäste nahmen an der...