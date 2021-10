Freyenstein

„Brühl, haben wir noch Geld?“: Mit diesem aus dem Defa-Mehrteiler „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“ ist Christine von Brühl schon oft in ihrem Leben konfrontiert worden. Im Film fragt das der sächsische Kurfürst Friedrich August II. seinen Premierminister Heinrich von Brühl immer wieder.

Mit Gütern, Geld und Macht der Familie hatte es die Geschichte nicht gut gemeint, dafür lassen sich über sie jedoch zahlreiche Geschichten erzählen. Und das hat Christine von Brühl in ihrem neuen Buch „Schwäne in Weiß und Gold“ getan.

Georgia Arndt (r.) begrüßte das Publikum. Quelle: Christian Bark

Das Buch hangelt sich vor allem an einem bis heute lebendigen Mythos entlang, dem Brühlschen Schwabenservice. Im Freyensteiner Schloss las die Autorin am Dienstagabend Passagen aus ihrem Werk, zeigte Fotos und plauderte aus dem Nähkästchen.

Die Lesung war Teil der Reihe „Literarischer Bilderbogen“ im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. „Es ist eben doch schöner, zu einer Lesung vor Ort zu gehen, als sie über Video zu verfolgen“, sagte Wittstocks Kulturamtsleiterin Georgia Arndt.

Zur Lesung zeigte Christine von Brühl auch Fotos auf der Leinwand. Quelle: Christian Bark

Dem stimmte auch Christine von Brühl zu. In der Wittstocker Bibliothek war die Autorin schon öfter mit Lesungen zu Gast. „In diesem wunderschönen alten Schloss war ich bisher noch nie“, sagte sie.

Brühlsches Service umfasste 2300 Teile

Auch ihre Familie verfügte einst über Schlösser, etwa das Brühlsche Palais in Dresden und Warschau, oder das Schloss Pförten nahe Forst. Die Besitzungen gingen im Laufe zahlreicher Kriege und zuletzt im Zweiten Weltkrieg verloren. Ebenso das Schwanenservice. Rund 2300 Teile umfasste das ab 1737 aus Meißner Porzellan gefertigte Tafelservice.

Christine von Brühl las aus ihrem Buch "Schwäne in Weiß und Gold". Quelle: Christian Bark

Die Stücke sind laut Christine von Brühl überall in der Welt verteilt, 30 Teile befänden sich als Leihgabe der Familie in Dresden im Museum. Ambitionen, ihr Service zurückzufordern habe die Familie aber nicht. „Wir haben die Verantwortung gehabt und haben sie nicht halten können“, sagte Christine von Brühl.

Teile des Brühlschen Tafelservice. Quelle: Christian Bark

Sie selbst habe mal eine Nachbildung einer Kakaotasse geschenkt bekommen. „Die fasse ich aber nicht an, nicht, dass sie noch kaputtgeht“, sagte die Autorin.

„Schwäne in Weiß und Gold“ ist das mittlerweile zehnte Buch von Christine von Brühl. Das Publikum hatte in Freyenstein die Möglichkeit, es zu erwerben und signieren zu lassen. Außerdem gibt es das Buch in der Buchhandlung „Bücherquelle“ in Wittstock.

Von Christian Bark