Wernikow

Eine etwas andere Christmesse gab es Heiligabend in Wernikow. Pfarrer Hans-Christoph Schütt hielt sie nicht in der Kirche, sondern auf dem Landwirtschaftshof der Familie Grünhagen. Schon zum zweiten Mal wurde die Christmesse an Heiligabend pandemiebedingt dort abgehalten.

Der Hof – inklusive Fahrzeuge – präsentierte sich mit bunten Lichterketten, Kerzen und schwedischen Fackeln. Leute aus dem Dorf hatten geholfen, den Hof weihnachtlich herzurichten, sagte Thekla Grünhagen. Die festliche Zeremonie fand in einem überdachten offenen Bereich statt, der sonst als Abstell- und Lagermöglichkeit dient. Die Besucher hatten dort auf Stühlen Platz genommen.

Eine Frage an die Gäste der Christmesse in Wernikow

In seiner Predigt fragte Pfarrer Schütt: „Was würden Sie tun, wenn es heute Abend an ihrer Tür klingelt und eine ausländische Familie um eine Unterkunft bittet – die

Pfarrer Hans-Christoph Schütt hält die Christmesse Heiligabend auf dem Landwirtschaftshof Grünhagen in Wernikow. Quelle: Björn Wagener

Frau hoch schwanger, der Mann ein in Zimmermannskluft gekleideter älterer Herr. Würden Sie sie hereinbitten, den heiligsten Abend mit ihnen teilen?“ Pfarrer Schütt beantwortete die Frage für sich selbst: „Ich würde es vermutlich tun. Aber, Hand aufs Herz, kann man von einem Pfarrer etwas anderes erwarten?“

Pfarrer Schütt in Wernikow: Wir legen ein Gedeck mehr auf

Vor diesem Hintergrund erzählte er von einem langjährigen Brauch in der Familie Schütt. „Von Heiligabend abends bis zum 6. Januar abends legen wir bei jeder Mahlzeit ein Gedeck mehr auf. „Wir sagen doch immer: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Dann soll er auch ein Gedeck haben“, sagte Pfarrer Schütt und erinnerte sich daran, dass die Plätze neben diesem zusätzlichen Gedeck bei den Kindern in der Familie immer sehr beliebt waren.

„Heute sind die Kinder erwachsen, aber es ist immer noch so, dass wir ein zusätzliches Gedeck auflegen. „Seien wir ehrlich. Bei uns werden immer mehr Leute satt als da sind. Genau das gehört zu Weihnachten dazu – dass wir auch an diejenigen denken denen es schlechter geht.“

Einziger Auftritt der Wernikower Dompfaffen in diesem Jahr

Die Gruppe Wernikower Dompfaffen begleitete die Christmesse mit weihnachtlichen Liedern. „Es war unser einziger Auftritt in diesem Jahr“, sagte Hausherr Hans-Heinrich Grünhagen, der die Kinder nach dem festlichen Teil einlud, sich ein paar Zuckerstangen vom Weihnachtsbaum zu pflücken. Pfarrer Schütt hielt am Heiligen Abend außer in Wernikow auch in Biesen und Wulfersdorf Christmessen.

Von Björn Wagener