Wredenhagen

Wer aus Wittstock kommend die Mecklenburgische Grenze passiert und kurz hinter dem Ortseingang Wredenhagen nach links zum Sportplatz blickt, sieht sie schon. Zahlreiche Hüpfburgen und Zirkuszelte warten auf kleine und große Besucher. Das Areal steht dem „Tier- und Familienpark“ Wredenhagen noch den ganzen August über zur Verfügung.

Gunter Madel kampiert mit Zirkus und Hüpofburgen am Sportplatz Wredenhagen. Quelle: Christian Bark

Betreiber des kurzfristig entstandenen Vergnügungsparks ist der Circus Barlay aus dem benachbarten Kieve. Vielen Wittstocker ist der Circus und seine Betreiberfamilie Madel von Veranstaltungen wie dem Wittstocker Weihnachtsmarkt bekannt, auf dem sie seit über 20 Jahren regelmäßig als Schausteller mit Karussells und Süßigkeitenständen vertreten sind. „Außerdem stehen wir immer dienstags und donnerstags auf dem Wittstocker Wochenmarkt mit unserem Softeisstand“, informiert Zirkusvater Gunter Madel.

Zebras gehören zur Attraktion des Circus Barlay. Quelle: Christian Bark

Circus Barlay habe sich in der Corona-Krise bewusst dazu entschieden, dieses Jahr nicht auf Tournee zu gehen. „Das ist uns zu unsicher, also bleiben wir hier“, sagt Gunter Madel. Ein Teil der 30 Tiere, darunter Zebras und Kamele, kampiert deshalb gerade auf dem Sportplatz, den die Gemeinde Eldethal zur Verfügung gestellt hat und der laut Gunter Madel eh kaum noch genutzt wird.

Am Süßigkeitenstand gibt es Speis und Trank. Quelle: Christian Bark

Natürlich gibt es zirkustypische Leckereien am Süßigkeitenstand, besagte Hüpfburgen und Karussells. Etwa jenes, dass jedes Jahr zahlreiche Kinder auf dem Wittstocker Weihnachtsmarkt erfreut. Bei Bedarf lässt das Zirkusteam die Feuerwehr, Motorräder, Pferde und Flugzeuge am Karussell losstarten. Demnächst soll noch eine kleine Eisenbahn auf dem Gelände ihre Runden drehen.

Rolf Heinisch aus Boek hat Spaß auf der Hüpfburg mit Tochter Sophie-Charlotte. Quelle: Christian Bark

Besonders beliebt sind die Hüpfburgen. Viel Spaß darauf hatte zuletzt auch Rolf Heinisch mit seiner Tochter Sophie-Charlotte. „Die Nähe zum Familienpark ist einfach wunderbar“, sagt er. Wie Gunter Madel berichtet, zahlen Besucher pauschal pro Person fünf Euro und können dann den ganzen Tag von 11 bis 18 Uhr auf den Burgen herumtollen, Karussell fahren oder die Tiere streicheln.

Zirkus ist beim Heide-Barbecue dabei

„Das Feedback ist bisher positiv“, sagt Gunter Madel, der neben Besuchern aus Wittstock auch auf zahlreiche Urlauber von der Mecklenburgischen Seenplatte hofft.

Das Kinderkarussell dreht sich nach Bedarf. Quelle: Christian Bark

Ein Wiedersehen in Wittstock gibt es mit Familie Madel neben den Wochenmarktterminen zudem beim Heide-Barbecue am 10. Juli in Alt Daber. Dort ist sie mit ihrem Eis- und Crêpes-Stand vertreten. Außerdem soll die Zirkusfamilie beim Wittstocker Stadtfest Ende August den Marktplatz mit bespielen.

Der Park ist immer mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Mehr unter: https://tier-und-erlebnispark-wredenhagen.business.site/.

Von Christian Bark