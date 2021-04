Wittstock

Seine erste Vorstellung Vorstellung im neuen Jahr hätte der Circus Humberto in Wittstock eigentlich schon im März geben wollen. Tiere und Zirkusteam sind nämlich aus dem Winterquartier auf die Wiese hinter der Schwimmhalle zurückgekehrt. „Wir wollen jetzt mit dem Training starten“, sagt Zirkuschef Joschi Ortmann.

Ganz eingerostet seien die Artisten zwar im Winterquartier auch nicht, aber im aufgebauten Zelt funktioniere das doch besser. Das bestätigt auch Enkel Carlos Ortmann. Der 14-Jährige will wieder mit dem Jonglieren auf dem Balanciergerät „Rola Bola“ beginnen. „Dazu brauche ich die Höhen und den Windschutz des Zirkuszelts“, erklärt er.

Carlos (l.) und Joschi Ortmann sind froh, wieder im Zelt trainieren zu dürfen. Quelle: Christian Bark

Der Stadt Wittstock ist der Zirkus wieder sehr dankbar, dass er kostenlos auf der Wiese kampieren darf. „Ohne Hilfe von außen, würde es uns schon nicht mehr geben“, sagt Joschi Ortmann. Ob die Stadt Wittstock, die der Zirkus seit 26 Jahren seine Heimat nennt, oder viele andere Kommunen und Privatleute, die Unterstützung sei gewaltig.

So habe etwa die Stadt Wittenberge Circus Humberto nach seiner letzten Vorstellung am 31. Oktober die Platzgebühren erlassen. „Dadurch hatten wir Spritgeld, um zurück nach Wittstock zu fahren“, berichtet der Zirkuschef. Nachdem Unbekannte Ende 2020 in Wusterhausen die Plane des Zirkuszelts aufgeschlitzt hatten, habe die Firma Schlöffel Planen aus Dannenwalde den Riss kostenlos geflickt.

Den Planenriss hatte die Firma Schlöffel Planen aus Dannenwalde kostenlos repariert. Quelle: Christian Bark

Zuletzt hatten die Rotary Clubs Wittstock und Kyritz beim Zirkus Karten für zwei Vorstellungen in 2022 gekauft, damit sich Humberto mit dem Geld über Wasser halten konnte. Wann die ersten Vorstellungen 2021 stattfinden können, weiß Joschi Ortmann bislang noch nicht.

Bisher kaum Unterstützung vom Staat

„Von den 350 Zirkussen in Deutschland sind letztes Jahr vielleicht zehn Prozent auf Tournee gegangen“, sagt Joschi Ortmann. Darunter auch Humberto, der ab Ende Juli an der Ostsee gastierte. „Das wurde gut da oben angenommen, zumindest bis in den Herbst hinein“, berichtet der Zirkuschef.

Hilfe vom Staat habe es einmalig im April 2020 gegeben. „Von den November- und Dezemberhilfen sind wir ja ausgeschlossen, weil es dann keine Vorstellungen gibt“, erklärt Joschi Ortmann.

Nun heiße es wieder, wie 2020, abwarten, bis Corona Vorstellungen durchführbar macht. Das Zirkuszelt lasse ein ausgeklügeltes Hygienekonzept zu, durch die Heizung finde eine zusätzliche Luftzirkulation statt.

Aber auch unter freiem Himmel seien kleine Vorstellungen oder ein kommentiertes Training möglich. Letzteres hatte Humberto etwa im vergangenen Juni in Wittstock durchgeführt.

Chow-Chow-Hunde Nala und Simba sind die einzigen "Raubtiere" im Zirkus. Quelle: Christian Bark

Darüber hinaus lädt das Zirkusteam die Wittstocker ein, das Lager hinter der Schwimmhalle mal zu besuchen. „Die Leute können die Tiere streicheln oder sich von uns herumführen lassen“, sagt Joschi Ortmann.

Dann könne man auch den jungen Kamelhengst Mogli in Augenschein nehmen. Er war letztes Jahr in Wittstock geboren worden. Die Wittstocker hatten ihm zu seinem Namen verholfen.

„Mogli soll dieses Jahr seine ersten großen Auftritte haben, dafür beginnt jetzt das Training“, kündigt Joschi Ortmann an. Mit von der Partie sollen auch die einzigen „Raubtiere“ des Zirkus’, die Chow-Chow-Hunde Nala und Simba wieder sein.

Für Spenden und Zuspruch sei der Zirkus sehr dankbar. Derzeit wirken 16 Artisten und 31 Tiere, darunter Pferde, Kamele und Ziegen, beim Circus Humberto mit.

Kontakt zu Führungen unter Tel. 0177/2372379.

Von Christian Bark