Vor etwa neun Jahren hatte sich das Team des Circus Humberto in Wittstock einige Hüpfburgen zugelegt. „Als zweites Standbein für den Winter“, wie Zirkuschef Joschi Ortmann erklärte. Seitdem ist der Zirkus zwischen Herbst und Frühjahr in der Region zwischen Ludwigslust, Waren, Pritzwalk und Wittstock mit seinen Hüpfburgen unterwegs. „Im Sommer bauen wir auch mal welche an der Ostsee auf“, so Joschi Ortmann.

In der Wittstocker Stadthalle war das zuletzt vor zwei Jahren möglich gewesen. Dann kam Corona. „Wir mussten zwei Jahre pausieren, auch dieses Jahr war der Termin zweimal verschoben worden“, sagte der Zirkuschef.

Der Circus Humberto hatte viele Naschereien im Angebot. Quelle: Christian Bark

Doch nun, am vergangenen Wochenende, konnte Humberto die Stadthalle mit zehn solcher Hüpfburgen wieder in ein Tobeland verwandeln. Die Resonanz auf das Angebot war laut Joschi Ortmann „OK“.

Die Kinder konnten ihr Klettertalent ausprobieren. Quelle: Christian Bark

Tatsächlich hatten an beiden Tagen zahlreiche Kinder, Eltern und Großeltern die Stadthalle besucht. Es gab zirkustypische Leckereien wie Popcorn, Zuckerwatte aber auch Kaffee und Gebäck.

Zirkus gibt am 24. März erste Vorstellung in Wittstock

Viel Spaß hatte auch Frank Norra mit seiner Tochter Emira. Gemeinsam rutschten sie eine der großen Hüpfburgen hinunter. „Wir sind das erste Mal hier“, sagte der Wittstocker. Das Angebot sei angesichts weiter Entfernungen anderer Indoorspielplätze super. Lob gab es auch von Paulina Kerlin und ihrer Tochter Elena, die ebenfalls zum ersten Mal das Hüpfburgenland besucht hatten.

Zehn Hüpfburgen standen in der Stadthalle zur Verfügung. Quelle: Christian Bark

Ein weiteres Hüpfburgenland plant der Zirkus für den Herbst. Zunächst steht aber die Eröffnung der neuen Saison an. Humberto lädt auf dem Platz hinter der Schwimmhalle zu folgenden Vorstellungen:

Am 24. und 25. März jeweils um 16 Uhr, wobei Erwachsene am 24. März Kinderpreise von 12 Euro zahlen. Der Preis pro Erwachsenenkarte liegt sonst bei 14 Euro. Am 26. März gibt es um 14 und 17 Uhr eine Vorstellung, wobei Kinder nur fünf Euro zahlen. Am 27. März beginnt die Vorstellung bereits um 11 Uhr. Hier haben Väter mit einem zahlenden Kind freien Eintritt. Danach tourt Humberto durch ganz Ostdeutschland.

