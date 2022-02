Wittstock

Seit dem Oktober kampiert der Circus Humberto wieder in seinem angestammten Wittstocker Winterlager in der Geschwister-Scholl-Straße. „Wir sind sehr froh, dass die Stadt uns immer so entgegenkommt“, sagt Zirkusjuniorchef Gino Ortmann. Entsprechend sei Wittstock für das Team seit Jahren eine Heimat.

Bevor Humberto ab den 24. März in die Saison startet und auf den Platz hinter der Schwimmhalle zieht, wollen Ortmanns zuvor noch einmal zum Hüpfburgenland in die Wittstocker Stadthalle laden. Termin ist am ersten Märzwochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr. Danach soll es dann die ersten Vorstellungen geben.

Der Circus Humberto pausiert wieder in seinem Winterlager in Wittstock. Quelle: Christian Bark

„Wir trainieren im Winterlager bereits mit den Tieren in der Probiermanege“, sagt Gino Ortmann. Aktuell verfügt der Circus Humberto über 20 Tiere, darunter Kamele, Pferde, Lamas und Hunde. Das Akrobatenteam wird durch Akteure aus der „goldenen Stadt“ Prag bereichert.

Neue Zeltanlage und Bestuhlung

„Wir bieten ein zu 100 Prozent neues Zirkusprogramm“, betont Gino Ortmann. Mit Luftartistik und Tiershows. Der Zirkus starte traditionell in Wittstock in die Saison und toure dann durch Ostdeutschland.

Neu ist auch die Zeltanlage und die Bestuhlung, wie der Zirkusjuniorchef informiert. Man wolle den Zuschauern schließlich mal was Neues bieten. Die Termine für die Vorstellungen hinter der Schwimmhalle stehen auch bereits fest.

Neue Bestuhlung wird ausgeladen. Quelle: Christian Bark

Am 24. und 25. März beginnen sie jeweils um 16 Uhr, wobei Erwachsene am 24. März Kinderpreise von 12 Euro zahlen. Der Preis pro Erwachsenenkarte liegt sonst bei 14 Euro. Am 26. März gibt es um 14 und 17 Uhr eine Vorstellung, wobei Kinder nur fünf Euro zahlen. Am 27. März beginnt die Vorstellung bereits um 11 Uhr. Hier haben Väter mit ihren Kindern laut Gino Ortmann freien Eintritt. Es gelten die dann aktuellen Corona-Regeln.

Im Anschluss zieht der Zirkus weiter, etwa nach Kyritz und Stendal, um im Sommer an der Ostsee zu gastieren. Im Herbst kehrt er dann nach Wittstock zurück.

Weitere Informationen und Kartenvorbestellungen gibt es unter Tel. 0177/2372379.

Von Christian Bark