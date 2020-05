Spritzenhaus, Lager und Touristinformation. Jetzt entsteht in dem alten Feuerwehrdepot in Wittstock ein Café. Claudia Köppen verwirklicht dort ihren Lebenstraum. Im Herbst soll eröffnet werden.

In guter Gesellschaft: Claudia Köppen (M.) mit Bernd und Anette Abel (v.l.) sowie Georgia Arndt und Jörg Gehrmann am alten Feuerwehrdepot in Wittstock. Nun wird das Objekt zum Café "Zweierlei" umgebaut. Quelle: Christamaria Ruch