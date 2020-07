Wittstock

Die Bahn sollte in den Ausbau von vorhandenen Knotenpunkten in der Region investieren. So könnten dort mehr Züge zur gleichen Zeit eingesetzt werden. Das sagte Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann am Donnerstagnachmittag in Wittstock bei einer Zusammenkunft mit Clemens Rostock, dem Sprecher für Verkehr, Energie und Arbeit von Bündnis 90/Grüne im Landtag. Auch solle unbedingt verstärkt daran gearbeitet werden, landesübergreifende Radwege in Richtung Mecklenburg-Vorpommern zu bauen. „Die Verkehrssysteme befinden sich im Wandel. Da sollte man schon heute auch über die Breite neuer Radwege nachdenken“, sagte Gehrmann.

Rostock auf Sommertour

Landespolitiker Clemens Rostock befindet sich derzeit auf seiner Sommertour. Außer in Wittstock war er dieser Tage auch in Barsikow (Wusterhausen) zu Gast, um sich das Konzept des dortigen Dorfmobils näher anzuschauen. Außerdem besuchte er die Markthalle in Freyenstein, die dem größten Wittstocker Ortsteil seit mehr als einem Jahr wieder Leben einhaucht. Grundsätzlich ging es ihm um die großen Themenbereiche Energie, Verkehr und Arbeit, auch unter dem Aspekt der Corona-Pandemie.

In Wittstock sah er sich am neu gestalteten Bahnhofsensemble um und wollte von Gehrmann wissen, wie sich die flächenmäßig größte Stadt Brandenburgs regiert und ob es schwierig sei, die Interessen der Ortsteile mit denen der Stadt in Einklang zu bringen.

Entwicklung vom Kern heraus

„Eine Stadt entwickelt sich immer vom Kern heraus“, antwortete Gehrmann. Er sei froh darüber, dass es gelungen ist, in Wittstock Strukturen hinsichtlich der Verkehrsanbindungen oder der Gesundheitsversorgung aufrecht zu erhalten oder sogar auszubauen.

Ein kleiner Disput ergab sich rund um den bevorstehenden Radwegebau auf dem alten Bahndamm zwischen Wittstock und Mirow. Rostock hatte bereits im April eine sogenannte Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Er wollte wissen, welche Chancen dem Vorhaben eingeräumt werden, die alte Bahntrasse wieder als solche neu zu beleben.

Immerhin steht die Strecke auf einer Liste reaktivierungswürdiger Schienenstrecken, die der Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) und die Allianz pro Schiene (ApS) für den Bund erarbeitet haben. Antwort: Das werde als „nicht absehbar“ eingeschätzt.

Erst an die Stadt herantreten

Gehrmann hätte sich gewünscht, dass Rostock zunächst an die Stadt herantritt, um Fragen rund um die Nachnutzung des Bahndamms zu klären. „Danach hätte man aus dieser Erkenntnis immer noch eine Anfrage an die Landesregierung stellen können.“ So aber sei das aus Gehrmanns Sicht eine „Missachtung der demokratischen Verhältnisse.“ Rostock entgegnete, dass eine solche Fragestellung nichts an den Plänen ändere. „Vielleicht hängen Sie das Ganze, höher als ich es tue.“

Wittstocks Bürgermeister sieht den Radweg als eine gute Zwischenlösung, um zu verhindern, dass ihn sich die Natur zurückholt. Denn bis dort tatsächlich einmal Züge rollen, könnten noch Jahrzehnte vergehen.

