Die stillgelegte Bahnverbindung zwischen Wittstock und Mirow sollte unbedingt reaktiviert werden. Das wollen bündnisgrüne Kräfte in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erreichen. Vor diesem Hintergrund traf Clemens Rostock, Landtagsabgeordneter und verkehrspolitischer Sprecher von Bündnis 90/Grüne, am Mittwoch mit Grünen-Vertretern beider Länder in Dranse zusammen, um dieses Vorhaben zu diskutieren, Standpunkte auszutauschen und Kräfte zu bündeln.

Mit dabei waren Matthias Dittmer, Sprecher der Ortsgruppe Wittstock-Heiligengrabe; Wilhelm Schäkel, Landwirt aus Zempow; Vera Rettner, Stadtverordnete in Wittstock; Jutta Wegner, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Mobilität und Verkehr; und Heiner Reimann von der Bürgerinitiative Pro Kleinseenbahn in Mecklenburg.

Bahnstreckenpotenzial liegt brach

Die Bahnverbindung zwischen Wittstock und Mirow als Teilstrecke der Verbindung zwischen Neustrelitz und Wittenberge berge ein wichtiges Streckenpotenzial, das zurzeit brach liegt. Seine Reaktivierung werde zurzeit geprüft, so Clemens Rostock. Die Verbindung steht auf einer Liste potenziell reaktivierungswürdiger Schienenstrecken, die der Verband der Verkehrsunternehmen (VDV) und die Allianz pro Schiene (APS) für den Bund erarbeitet haben.

Der Grüne Landtagsabgeordnete Clemens Rostock (stehend) diskutiert in Berlinchen mit Gästen über die CO2-Besteuerung. Quelle: Björn Wagener

Die Wiederbelebung wird sogar als vergleichsweise einfach eingeschätzt, weil die Bahnlinie nicht entwidmet ist. Sie führt durch den Naturpark Stechlin-Ruppiner Land und damit durch ein landschaftlich reizvolles Gebiet – genau jenes Areal, durch das die Bundesstraße 189n gebaut werden soll.

Damit liegt der Konflikt auf der Hand: Der noch vorhandene Bahndamm wird nicht für den Schienenverkehr genutzt, gleichzeitig aber ein Bundesstraßenneubau in unmittelbarer Nachbarschaft geplant, der den Naturraum zusätzlich zerschneiden würde. Das gehe nicht zusammen. Da war man sich in der Runde einig, die direkt an der ehemaligen Verladerampe in Dranse zusammenkam.

Erst mal wird ein Radweg gebaut

Allerdings wird auf dem Damm zunächst einmal ein knapp zwölf Kilometer langer Radweg von Wittstock nach Griebsee gebaut. Mit der Anbindung an Wittstock soll die Infrastruktur für Radler verbessert werden. „Der Bauantrag ist in Bearbeitung“, sagt dazu Wittstocks Bauamtsleiter Bernd Hamann.

Es habe bereits Vor-Ort-Termine mit der unteren Naturschutzbehörde gegeben. Die Ergebnisse werden mit in den Bauantrag einfließen, der voraussichtlich im Oktober gestellt werden soll. Zurzeit laufe die Vermessung.

Der gesamte Bau ziehe sich über drei Jahre und werde zu 80 Prozent gefördert. Den entsprechenden Bescheid über 2,6 Millionen Euro erwarte die Stadt Ende August. In diesem Jahr solle noch das Baufeld frei gemacht werden. Die Hauptbauzeit werde 2022 stattfinden. Im Folgejahr schließen sich Restarbeiten an.

Stadt Wittstock sicherte sich vertraglich ab

Für den Fall, dass die Reaktivierung der Bahnstrecke tatsächlich eines Tages konkret werden sollte, habe sich die Stadt mit dem Streckeninhaber Regioinfra vertraglich abgesichert, so Bernd Hamann. Soll heißen: Käme die Bahn, so übernähme Regioinfra die Rückbaukosten für den Radweg.

Dadurch habe die Stadt kein Risiko. Der Radweg werde auch nicht als Zwischenlösung angesehen. Vielmehr geht die Stadt davon aus, dass eine Reaktivierung der Strecke, sollte sie überhaupt kommen, viele Jahre beanspruchen würde.

Die stillgelegte Bahnstrecke von Wittstock nach Mirow, hier am ehemaligen Bahnhof Groß Haßlow, könnte wiederbelebt werden. Quelle: Björn Wagener

Indes kämpfen die Bündnisgrünen darum, dass diese Zeit vielleicht doch nicht so fern liegt. Am Mittwoch wurden denn eine Reihe von Argumenten pro Bahn vorgebracht.

„Die Strecke Mirow-Wittstock erschließt naturnahe touristische Potenziale in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Darüber hinaus schafft diese Strecke im Gesamtnetz Chancen für die vorpommerschen Häfen mit der Südwestanbindung“, sagte Jutta Wegner. Und: Die „binnenorientierte“ Verkehrspolitik in Mecklenburg müsse länderübergreifenden Lösungen weichen.

Clemens Rostock: Diese Strecke gehört reaktiviert

So sieht das auch Clemens Rostock: „Landesgrenzen sind für die Leute irrelevant. Sie sollten überwunden werden. Wir Bündnisgrüne aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind uns einig, dass diese Strecke reaktiviert gehört.“

Matthias Dittmer findet, dass „der Lückenschluss zwischen Wittstock und Mirow in der Region höchste Priorität haben sollte. So können Wittstocker mit der Bahn schnell nach Rostock und Berliner in unsere Urlaubsregion kommen.“

Für Heiner Reimann böte eine Querverbindung zwischen Neustrelitz und Wittenberge infrastrukturelle Perspektiven und sichere die Kleinseenbahn in Mecklenburg langfristig im Herzen des Bahnnetzes.

Diskussion in Berlinchen

Für Clemens Rostock gehörte der Stopp in Dranse zu seiner Sommertour. Bereits am Dienstagabend hatte er zu einer Diskussionsrunde rund um CO2 -Besteuerung, Umverteilung und Mobilität nach Berlinchen eingeladen. In der dortigen Schmökerstuw von Dieter Welchering kam er mit zehn Gästen auf dem Hof unter einem Apfelbaum ins Gespräch.

Von Björn Wagener