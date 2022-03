Wittstock

Vor neun Jahren im März 2013 hatte Egbert Schröder das erste Mal zu „Kunst im Kino“ geladen – damals gab der Kyritzer Shantychor „Stella maris“ hier ein Konzert. Seitdem gehört die Veranstaltungsreihe im Kino „Astoria“ zum festen Programm und wichtigen Bestandteil des Wittstocker Kulturlebens.

Am Freitagabend hatte Egbert Schröder erneut zu „Kunst im Kino“ geladen. Diesmal zeigte der Mainzer Comedian Frank Fischer sein Programm „meschugge“. Der Kinosaal war gut besucht. Nicht zuletzt deswegen, weil Egbert Schröder wieder „Telefonakquise“ betrieben hatte.

„Entschuldigt nochmal, dass ich Euch wieder angerufen habe“, sagte Egbert Schröder zum Publikum. „Ohne Deine Anrufe würde uns etwas fehlen“, hallte es daraufhin aus dem Publikum. Nicht anrufen brauchte der Veranstalter seine guten Bekannten Astrid Kruse und ihren Mann Martin. Er hatte bei der letzten Veranstaltung „Kunst im Kino“ eine Freikarte für das Programm mit Frank Fischer gewonnen. „Wir wären aber auch so gekommen“, fügte Astrid Kruse hinzu.

Comedian war erstmals in Wittstock

Frank Fischer zeigte sich ebenfalls begeistert von so viel Resonanz in Wittstock. „Von meiner geplanten Tour ist Wittstock als einer der wenigen Spielorte übrig geblieben“, sagte der Comedian. In der Dossestadt und im Kino Astoria sei er zum ersten Mal gewesen. „Das ist aber eine schöne Kleinkunstbühne“, lobte er den Standort.

Egbert Schröder hatte den Künstler bei einer Kleinkunstmesse in Freiburg vor zwei Jahren gesehen und nach eigener Aussage gedacht: „Den muss ich nach Wittstock holen.“ Was nach zweimaliger Terminverschiebung nun auch geklappt hatte.

Der Titel „meschugge“, was auf jiddisch soviel wie verrückt heißt, war durch und durch Programm. Frank Fischer berichtete über aberwitzige Beobachtungen und Begegnungen, die so wirklich passiert sein sollen. Vom Mann, der mit dem Pfandautomaten spricht und von diesem ein Dankeschön erwartet über den jungen Baumarktmitarbeiter, der überraschenderweise Kunden ungefragt seine Hilfe anbietet bis hin zu im Schlaf sabbernden Zugreisenden.

„Die Kunst ist, Du musst noch verrückter sein als die anderen, um das ertragen zu können“, empfahl Frank Fischer. Er spielte bewusst mit seinem Publikum und lokalen Begebenheiten. Auf den Hinweis, dass im Wittstocker Baumarkt immer helfende Mitarbeiter zu finden seien, antwortete der Comedian: „Hier scheint sowieso alles anders zu sein, im Aldi habe ich sogar noch eine Flasche Olivenöl bekommen.“

Anka Zink gastiert am 1. Mai im Wittstocker Kino

Begriffe wie „Corona“ und „Pandemie“, die dem Künstler zuletzt selbst das Berufsleben erschwert hatten, vermied er oder nuschelte sie undeutlich in die Kinoreihen. Gäste, die den Saal kurz verließen, ordnete er den „Randgruppen“ zu, die er gerade humorvoll betrachtete. „Ich mache mich aber nicht lustig über die Gruppen oder meine es gar böse“, betonte Frank Fischer.

Situationskomik und eingespieltes Programm sorgten beim Publikum zum Teil für tränendes Gelächter. Und auch Egbert Schröder stellte zufrieden fest, dass sich die Einladung des Künstler gelohnt hatte. Wie zuletzt wurden wieder Freikarten am Ende der rund zweistündigen Veranstaltung ausgelost.

Die Gewinner konnten sich über freien Zutritt für das Kabarett mit Anka Zink am 1. Mai freuen. Die Künstlerin zeigt an dem Tag ab 15 Uhr ihr Programm „Ende der Bescheidenheit“ im Wittstocker Kino.

