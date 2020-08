Wittstock

Veranstalter Egbert Schröder ist seit über sieben Jahren für seine Reihe „Kunst im Kino“ in Wittstock bekannt. Doch im Kino Astoria hatten seine geplanten Kabarettveranstaltungen zuletzt wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. „Auch jetzt würde sich das wegen der Abstandsregeln von der möglichen Besucherzahl her nicht lohnen“, erklärte Egbert Schröder.

Deshalb ist er an die frische Luft ausgewichen. Auf dem Parkplatz des Hotels „Stadt Wittstock“ hatte er am Sonntagnachmittag die Bühne errichten lassen. Zu Gast war Comedian Patrizia Moresco mit ihrem Programm #Lach_mich.

Das Publikum musste die Karten vorbestellen und war namentlich gelistet. Quelle: Christian Bark

Im Vorfeld hatte sich der Veranstalter mit Hotelinhaberin Antje Biewald-Blumenthal darüber verständigt, den Parkplatz zu nutzen. „Man muss sich in der Zeit gegenseitig unterstützen“, sagte Antje Biewald-Blumenthal. Für das Hotel sei es zudem eine Premiere, da dort fast nie kulturelle Veranstaltungen stattfinden würden.

Besucher hatten sich Karten vorbestellen und namentlich registrieren müssen. Wegen Corona galt das Abstandsgebot.

Egbert Schröder sorgte für die Technik. Quelle: Christian Bark

„Herzlich willkommen in der Sauna“, begrüßte Egbert Schröder die Besucher an diesem sehr heißen Nachmittag. Er freute sich über die Treue seines Publikums, wie er sagte. Was mitten in der Corona-Zeit nicht selbstverständlich sei.

Auch Patrizia Moresco, ihres Zeichens „Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund“, witzelte über ihr quasi „Berufsverbot“ ab dem 13. März. Dass sie nun wieder das machen darf, was sie gut kann, habe sie sehr gefreut. „Schön, dass ich wieder auf der Bühne stehen kann. Ich kann meinen Frust ablassen und Ihr geht mit meinen Sorgen nach Hause“, sagte sie. Allerdings beklagte Patrizia Moresco immer mal wieder die Hitze.

Vom Publikum gab es viel Applaus. Quelle: Christian Bark

Während für die Künstlerin ein Ventilator auf der Bühne bereit stand, hatte das Publikum Schatten durch einen Sonnenschutz und Parkplatzüberdachung. So konnten die Zuschauer unter anderem verfolgen, wie Patrizia Moresco die Sozialen Netzwerke wie Instagram oder Whatsapp-Gruppen auf Korn nahm. Ebenso kritisierte sie die Smartphonesucht.

Von Smartphonesucht und Staugefahr

„Die Leute glotzen täglich vier Stunden auf die Dinger, telefonieren im Durchschnitt aber nur zehn Minuten am Tag mit den Geräten“, sagte sie.

Von Berlin, ihrer neuen Wahlheimat, habe sie fünf Stunden mit dem Auto nach Wittstock gebraucht. „Zweieinhalb davon stand ich im Stau wegen der vielen Baustellen“, berichtete die Künstlerin. „Wir leben zwar alle ein Leben auf der Überholspur, stehen aber ein Drittel davon im Stau“, fügte sie hinzu.

Zum Schluss eine Abkühlung. Quelle: Christian Bark

Während ihres 90-minütigen Programms sprach Patrizia Moresco zudem Modeerscheinungen wie E-Zigaretten aber auch E-Scooter an. „Darauf sieht man in Berlin hauptsächlich übergewichtige Touristen mit der Blutgruppe ,Nutella’“, witzelte sie.

Zwischendurch sang die Künstlerin auch bekannte Lieder mit verändertem Text, zum Beispiel „Alles gibt’s nur noch mit ohne. Wem nützt es, wenn ich mich schone“.

Die Hitze machte auch der Technik zu schaffen, was allerdings zu einer Art „Running Gag„ zwischen Egbert Schröder und Patrizia Moresco wurde und das Publikum sehr erheiterte.

Schwarze Grütze kommt am 6. September

Nach ihrem Auftritt musste sich Patrizia Moresco erstmal abkühlen. Vom Veranstalterteam gab es einen Eisbeutel, vom Publikum viel Applaus. Auch Egbert Schröder zeigte sich zumindest vom Veranstaltungsort recht angetan. „Es ist für mich das erste Mal, dass ich Kabarett im Freien mache“, sagte er.

Aber es soll nicht das letzte Mal sein. Die für Ende März im Kino geplante Kabarettveranstaltung mit dem Duo „Schwarze Grütze“ soll nun am Sonntag, 6. September, nachgeholt werden. „Dann ist es hoffentlich nicht ganz so heiß“, sagte Egbert Schröder.

Von Christian Bark