Wittstock

Abschied von Digedags, Abrafaxe und Co.: Ein letztes Mal hatten Besucher am Sonntag im Museum Alte Bischofsburg in Wittstock die Gelegenheit, in die bunte Welt der Comics einzutauchen. Seit dem 16. Juni war die Ausstellung „Comic – Aus der Geschichte des Comics“ dort zu erleben. Thomas Möller aus Neubrandenburg ist Sammler und Besitzer der Exponate. Zur Finissage am Sonntagnachmittag war er vor Ort und führte Besuchergruppen durch die Räume voller fantasievoller Helden aus vergangenen Zeiten.

In regelmäßig erscheinenden bunten Heftchen erleben sie ihre Abenteuer – und fanden über die Jahre zunächst immer mehr Fans: „Das Heft Mosaik ist 1955 mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren gestartet. 1975 waren es schon 600.000“, berichtet Möller. Anfangs waren die Digedags die Hauptfiguren. Ab 1976 lösten sie die Abrafaxe ab, die 1977 mit 1,2 Millionen Exemplaren noch mal ordentlich zulegten. „Heute sind davon noch 84.000 Stück übrig, die im Abo verkauft werden“, so Thomas Möller.

Mosaik-Heft überlebte die Wende

Damit gehört das Mosaik-Heft aus DDR-Zeiten zu den wenigen Comics aus hiesiger Produktion,

Comic-Sammler Thomas Möller führte bei der Finissage seiner Comic-Ausstellung in Wittstock Besuchergruppen herum. Quelle: Björn Wagener

die bis heute überlebt haben. Entsprechend hoch werden historische Exemplare bei Auktionen gehandelt. „Heft 1 von den Digedags ist für über 10.000 Euro weggegangen“, sagt Thomas Möller.

Andere DDR-Hefte schafften den Sprung in die neue Zeit nicht – die „Frösi“ etwa. Der Name war die Abkürzung für „Fröhlich sein und singen“. Die beliebte Kinderzeitschrift gab es von 1953 bis 1991. Der Versuch, sie wieder zu beleben, sei 2005 gescheitert. Nach sechs Ausgaben war bereits wieder Schluss. „Es lag daran, dass kein Spielzeug beigelegt worden war. Dafür fehlte den Herausgebern damals das Geld. Und Comics ohne Spielzeug-Beigaben werden heute nicht mehr gekauft.“

Comic-Sammler Thomas Möller bei der Finissage seiner Comic-Ausstellung im Museum Alte Bischofsburg in Wittstock. Hier mit einer Asterix-Figur. Quelle: Björn Wagener

Thomas Möller sammelt Comics seit 1994 – kennt alle möglichen Hintergründe und Geschichten rund ums Thema. Sein Fokus liegt auf DDR-Produktionen, vereinzelt finden sich auch Ausstellungsstücke zu „Asterix und Obelix“ oder „Werner“.

Mehr als 3000 Exemplare präsentiert

Die Ausstellung, die in Wittstock gezeigt wurde, hat mehr als 3000 Exponate. Dazu gehören vor allem Hefte von Titeln, die in der DDR fast jeder kannte – etwa „Trommel“, „Atze“, „Bummi“ oder „ABC-Zeitung“ – trotzdem ist all das nur ein kleiner Teil aus Möllers Besitz. „Ich habe zu Hause noch sieben weitere Comic-Ausstellungen dieser Größe.“

Dabei ist es ihm wichtig, nicht nur Hefte zu zeigen. Er weiß, dass gerade Kinder etwas Plastisches, Greifbares sehen wollen. Deshalb gibt es auch etliche originale Comic-Filmfiguren, darunter Stücke im Wert von bis zu mehreren Tausend Euro. Das optische Highlight ist wahrscheinlich das Burgenschiff des „Ritter Runkel“ aus der Mosaik-Zeitschrift „Die schwimmende Burg“. Das eindrucksvolle metallene Schiff besteht aus 3000 Schlossteilen. Es ist ein Werk des Künstlers Reinhard Pfeiffer.

Ausstellung in Wittstock war sehr gut besucht

„Es war eine sehr gut besuchte Ausstellung. Das lag wahrscheinlich daran, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen angesprochen wurden. Es war für jeden etwas dabei“, resümiert Museumsleiterin Antje Zeiger.

Dennoch bezeichnet Thomas Möller die Welt der Comics aus heutiger Sicht als „Erinnerungsgeschichte“. Denn die asiatischen Mangas haben alles andere weitgehend verdrängt. „Nach denen sind irgendwie alle verrückt. Das ist weltweit ein riesiger Markt.“ Möller findet es schade, dass andere Figuren „sang- und klanglos untergehen“. Deshalb hat er mit Gleichgesinnten den Comicclub Neubrandenburg gegründet. „In vier Jahren wollen wir dort ein Comic-Museum eröffnen.“

Von Björn Wagener