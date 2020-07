Siebmannshorst

Seit etwa zehn Jahren dient der Container am Sportplatz in Siebmannshorst dem Goldbecker Ortsbeirat als Tagungsstätte. Eigentlich ist er ja das Domizil des Freizeitvereins Goldbeck-Siebmannshorst und für das Gremium wäre ein Platz in der Burg Goldbeck reserviert. „Wir haben uns aber dazu entschieden, abwechselnd in der Burg und im Container zu tagen“, sagte Goldbecks Ortsvorsteher, Manuel Stutz, auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung.

Die vorangegangene Sitzung des Gremiums hatte immerhin in der Burg stattgefunden und sei auch gut besucht gewesen. Ein großer Nachteil ist laut Ortsbeirat Uwe Brandt jedoch, dass der Gemeindesaal in der Burg nicht barrierefrei zugänglich ist. Einen neuen Anstrich hätten die Räumlichkeiten, die nach einem Wasserschaden arg in Mitleidenschaft gezogen worden seien, aber vor einiger Zeit erhalten.

Anzeige

Die Burg Goldbeck dient dem Ortsbeirat auch wieder als Tagungsort. Quelle: Christian Bark

Weitere MAZ+ Artikel

Das ist beim Container, der ebenerdig liegt, schon etwas einfacher. Allerdings ist dieser auch schon in die Jahre gekommen. Nun bedarf es eines neuen Anstriches, wie der Ortsbeirat auf seiner Sitzung betonte. „Wichtig ist die Rostbeseitigung vorab“, sagte Manuel Stutz. Der Anstrich könne im bisherigen Ockerton bleiben.

Ideenwettbewerb für mögliche Motive

Die Seite des Containers, die in Richtung Sportplatz zeigt, soll zudem noch eine ganz besondere Gestaltung erhalten. „Wir planen ein Graffito“, sagte Ortsbeirat Sascha Staacks. Deshalb reiche an dieser rund 22 Quadratmeter großen Fläche zunächst einmal eine Grundierung, die silikatfrei sein sollte.

Der Ortsbeirat will abwechselnd im Container und der Burg tagen. Quelle: Christian Bark

Als Motive favorisiert das Gremium typische Beispiele für Goldbeck und Siebmannshorst. So etwa die Störche aus beiden Gemeindeteilen, die Siebmannshorster Eiche und die Burg Goldbeck. „Wir könnten einen Ideenwettbewerb starten“, sagte Sascha Staacks. Wichtig sei dabei, den Freizeitverein mit ins Boot zu holen.

Besonders im Bodenbereich hat sich der Rost festgesetzt. Quelle: Christian Bark

„Ob wir das einen Profi machen lassen oder das in einem Workshop umsetzen, müssen wir dann sehen“, so Sascha Staacks. Dabei verwies er auf gute Beispiele bei der Gestaltung von Trafohäuschen in Blumenthal, Papenbruch und Dossow. „In Dossow bleibt dadurch jedem der alte Bahnhof, den es nicht mehr gibt, bildlich in Erinnerung“, sagte der Ortsbeirat.

Wer die Ideen letztlich umsetzt und wie teuer das Ganze werden könnte, darüber existieren bisher nur Schätzungen. Auf jeden Fall hatte der Ortsbeirat den Anstrich sowie die Graffiti-Gestaltung des Containers mit in die Investitionsplanung mit aufgenommen.

Von Christian Bark