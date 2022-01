Winterzeit ist Ruhezeit in der Natur. Weit gefehlt. Auch jetzt bieten sich Bäume für die Heilkunde an. Das zeigt Cordula Schoenegge beim Rundgang auf dem Prignitzer Kräuterhof in Buddenhagen. Welche Wirkung in Knospen, Blüten oder Blättern steckt, erfahren Sie hier.