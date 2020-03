Corona-Krise: Bäckermeister aus Fretzdorf hofft auf regionalen Zusammenhalt

Fretzdorf

„Alle müssen jetzt zusammen stehen“, sagt Bäckermeister Thomas Hausbalk aus Fretzdorf. Damit meint er die öffentlichen und privaten Auswirkungen durch die Corona-Krise. „Der regionale Zusammenhalt ist wichtig, damit auch nach dieser Zeit die Innenstädte wieder belebt werden.“

Thomas Hausbalk hat gut 60 Mitarbeiter in der Backstube und im Verkauf. Er verkauft Brot, Brötchen und Feingebäck im Stammhaus in Fretzdorf sowie in sieben Läden in Kyritz, Neuruppin und Wittstock. Außerdem sind zwei Verkaufswagen in der Region unterwegs. Alle Mitarbeiter sind nach wie vor im Einsatz.

Verkaufswagen der Bäckerei erreichen viele Dörfer

„Die Leute sind gerade jetzt dankbar, dass wir mit den Wagen in die Dörfer kommen“, so Hausbalk. Vor zwei Wochen begannen die Kunden, mehr Brot als sonst einzukaufen. Neben Stammkunden sind nun auch neue dabei. Darauf reagierte die Bäckerei sofort und erhöhte die Produktion. „Wir haben auch das Angebot in den Verkaufswagen mit mehr Ware bestückt. So wie auch alles andere wegen des Coronavirus mehr als sonst gekauft wird“, sagt Thomas Hausbalk.

Abstand wurde vergrößert

Bis zum Ende der vergangenen Woche konnten die Kunden in den Filialen noch an Tischen Platz nehmen und essen und trinken. „Den Abstand zwischen den Tischen hatten wir nach Anweisung vergrößert“, sagt der 51-Jährige. Ordnungsamt und Polizei machten sich immer wieder ein Bild davon, ob die Anweisungen zur Eindämmung des Coronavirus umgesetzt werden.

In den Filialen jetzt eine veränderte Lage

Seit Montag dieser Woche ist wegen der verschärften Abstands- und Sicherheitsbestimmungen in den Filialen alles anders. Es werden ausschließlich die Backwaren verkauft, Tische und Stühle sind in den Läden entweder entfernt oder nicht mehr zugängig. Damit fällt auch ein Teil des Umsatzes weg.

Katrin Krienke-Parchen bestückt einen Verkaufswagen am Stammhaus der Bäckerei Hausbalk in Fretzdorf. Damit tourt sie über die Dörfer in Ostprignitz-Ruppin und erreicht viele Kunden. Quelle: Christamaria Ruch

„Unsere Fahrer geben jetzt nur noch mit Sicherheitsabstand die Waren in den Filialen ab und die Verkäuferinnen übernehmen dann alles auf den Rollwagen“, sagt der Bäckermeister. Er hat beim Verkauf nicht nur die Sicherheit seiner Verkäuferinnen im Blick, sondern setzt auch darauf, dass sich die Kunden mit gebotenem Abstand bewegen. „ Wir müssen alle auf der Hut sein und sehen, wie sich alles weiter entwickelt.“ Trotz der Einschränkungen stellt er nüchtern fest: „Wir leben hier in der Region noch auf der Insel der Glückseligkeit, denn zum Glück sind bisher nur wenige Menschen am Coronavirus erkrankt.“

Weniger Betrieb in der Backstube

Seit ein bis zwei Tagen ebbt die Nachfrage in der Bäckerei ab. Bestellungen werden abgesagt, auch weil Feiern derzeit auf Eis gelegt sind. „Das ist schon in der Backstube ein komisches Gefühl, wenn weniger produziert wird“, sagt Thomas Hausbalk.

Appell an das Miteinander

Doch der Bäckermeister beklagt sich nicht. „Wer Bäcker in den Tourismusregionen ist, erlebt harte Einschnitte, weil dort jetzt alles wegfällt.“ Viele Läden setzen dort mehr auf Gastronomie als auf Backwarenverkauf. „Dieser wirtschaftliche Schaden ist für die Berufskollegen sehr groß.“ Umso mehr hofft Hausbalk, dass diese Zeit zu mehr Solidarität untereinander führt. „Ob es so kommt, weiß ich nicht, aber jeder sollte gucken, was machbar ist.“ Er appelliert an die Mitmenschen, sich wegen dieser Krisenzeit zu besinnen. „Am Ende des Tages können wir nur einmal satt werden.“

Von Christamaria Ruch