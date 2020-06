Königsberg

Die Füße still halten, das ist ungewohnt für die Mitglieder der Seniorenkameradschaft (SK) in Wittstock und Heiligengrabe. Doch in der Corona-Krise gehören vor allem die älteren Menschen zu den Risikogruppen. Genau diese Zielgruppe reiht sich in der SK ein.

„Der alljährliche musikalische Frühschoppen Anfang Juli an der Freilichtbühne in Herzsprung fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Krise ersatzlos aus“, sagt der Vorsitzende Jörg Krüger aus Königsberg. Das ist das Ergebnis der jüngsten Telefonkonferenz. Denn die Vorstandssitzungen erfolgen seit Mitte März auf diesem Wege.

Der traditionelle Frühschoppen Anfang Juli in Herzsprung mit dem Blasorchester Wittstock Quelle: Christamaria Ruch

Persönliche Kontakte komplett heruntergefahren

„In den vergangenen Wochen und Monaten hat unser Vorstand seine Tätigkeit der Coronapandemie angepasst“, so Krüger. Zum guten Ton gehören die Besuche zu den Geburtstagen ab dem 65. Lebensjahr. Vorstandsmitglieder der SK gratulieren zu den runden und halbrunden Ehrentagen. Darüber hinaus stehen Besuche bei Ehejubiläen an und auch das letzte Geleit für die verstorbenen Kameraden. „All diese Besuche haben wir vollständig heruntergefahren. Im Interesse der Gesundheit übermitteln wir unsere Grüße, Glückwünsche sowie tröstende Worte derzeit ausschließlich über den Postweg“, sagt der 61-jährige.

Ab Juli schrittweise Rückkehr zur Tagesordnung

Mit Blick auf die aktuellen Corona-Lockerungen plant die SK, im Juli wieder ihre Arbeit aufzunehmen. Dabei gelten alle Hygienemaßnahmen, um eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden. Als erstes stehen Bürgermeistergespräche in Heiligengrabe und Wittstock für die Vorstandsmitglieder auf der Tagesordnung. Außerdem sollen alle Termine auf den aktuellen Stand gebracht und das traditionelle Kameradschaftstreffen im Januar kommenden Jahres in Wulfersdorf angebahnt werden.

Sprachrohr für die Feuerwehrsenioren

Die SK im Altkreis Wittstock ist ein freiwilliger Zusammenschluss und vereint die über 65 Jahre alten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren.

Jörg Krüger aus Königsberg (2.v.r.) trat bei der Leitung der Seniorenkameradschaft in die Fußstapfen seines Vaters Klaus (3.v.r) Quelle: Christamaria Ruch

Gleichzeitig ist die 1991 gegründete SK ein Sprachrohr für die Anliegen der ehemaligen Brandschützer. 199 Frauen und Männer reihen sich mit Stand Januar dieses Jahres dort ein: 110 aus Wittstock und 89 aus der Gemeinde Heiligengrabe.

Schulterschluss mit Kommunen und Verbänden

„Wir arbeiten eng mit dem Kreisfeuerwehrverband, den Bürgermeistern und den Kameraden in den einzelnen Einheiten in der Gemeinde Heiligengrabe und Stadt Wittstock zusammen“, sagt Jörg Krüger. Die ehrenamtliche Arbeit der SK wird regelmäßig durch Spenden von Privatpersonen und Unternehmen sowie Zuweisungen der Kreisfeuerwehrverbandes und den Kommunen ermöglicht. „Wir sind dankbar für jede Spende und freuen uns weiterhin über neue Unterstützung“, sagt Jörg Krüger.

Wer sich über die Arbeit der Seniorenkameradschaft (SK) in Wittstock und Heiligengrabe informieren möchte, kann mit Jörg Krüger telefonisch unter 033965/20 68 40 Kontakt aufnehmen.

Von Christamaria Ruch