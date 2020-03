Corona-Hotline zwei Stunden länger

Wittstock

Die Stadt Wittstock erweitert ab Dienstag, 24. März, die Hotline für Fragen rund um das Corona-Virus. Unter Tel.: 03394/42 99 00 können sich Ratsuchende montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 18 Uhr melden. Bisher war das nur bis 16 Uhr möglich. Darüber hinaus ist die Kontaktaufnahme auch per E-Mail über corona@stadt-wittstock.de möglich. Das teilt Stadt-Sprecher Jean Dibbert mit.

Eine Vorsichtsmaßnahme

Die Hotline dient als Vorsichtsmaßnahme sowohl für Einwohner als auch für die Mitarbeiter der Stadt Wittstock. Fragen werden direkt oder nach Rücksprache mit den zuständigen Behören beantwortet. Unnötige Fragen sollten vermieden werden.

Aktuelle Informationen mit weiterführenden Links gibt es überdies auf den Webseiten des Landkreises Ostprignitz-Ruppin (www.ostprignitz-ruppin.de) und der Stadt Wittstock (www.wittstock.de).

Bürgermeister Jörg Gehrmann weist darauf hin, dass die Stadt den Wlan-Hotspot auf dem Marktplatz in Wittstock abgeschaltet hat. Damit soll Jugendlichen kein Anlass gegeben werden, sich auf dem Platz aufzuhalten.

Gemeinsam auf Streife

Indes überprüfen Polizei und Ordnungsamt mit gemeinsamen Streifengängen verstärkt die Einhaltung der aktuellen Verhaltensregeln für Privatpersonen und Unternehmen. „Wir leisten dem Ordnungsamt Amtshilfe bei der Durchsetzung der Eindämmungsverordnung des Landes“, sagt Polizei-Sprecher Stefan Rannefeldt. Dabei stünden den Beamten auch zusätzliche Schutzkleidung und Atemmasken zur Verfügung. Bei Kontrollen werde nun vorsichtiger und sensibler vorgegangen. Darüber hinaus habe die Polizei ihre Dienstabläufe umgestellt. Der Dienst finde jetzt im Zwei-Schicht-System statt – jeweils über zwölf Stunden.

In den vergangenen Tagen hatten Polizei-Streifen in Neuruppin mehrmals Platzverweise ausgesprochen, weil Spiel- und Sportplätze trotz Verbot genutzt wurden oder mehrere Menschen feierten. In Wittstock sei es zu keinen derartigen Problemen gekommen.

Von Björn Wagener