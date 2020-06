Skatebahn in Wittstock ist wieder nutzbar

Wittstock

Die Stadt Wittstock setzt eine weitere Lockerung in der Corona-Krise um: Die Skatebahn nahe dem Stadion kann ab sofort wieder genutzt werden. Das bestätigt Bürgermeister Jörg Gehrmann.

Die Außensportanlagen sind bereits seit dem 25. Mai wieder nutzbar, wenn auch mit Einschränkungen. Die Skatebahn und das Soccer-Feld schloss das zunächst aber noch nicht mit ein, weil vor allem auf dem Soccer-Feld die Hygiene- und Abstandsregeln nicht komplett einzuhalten gewesen wären, wie es hieß. Aus diesem Grund bleibt das Soccer-Feld auch weiterhin noch geschlossen. Wann sich das ändert, ist offen.

Wir würden gern wieder öffnen

Ähnliches gilt für den Kofferraumtrödelmarkt auf dem Gelände des Autokinos in Zempow. „Wir

Der Trödelmarkt in Zempow vor Corona. Quelle: MAZ-Archiv

würden ihn gern wieder öffnen. Er ist ja für uns eine wichtige Einnahmequelle“, sagt Denise Grduszak vom örtlichen Dorfkulturverein. Wann dort aber erstmals wieder Händler und Besucher um gebrauchte Schnäppchen feilschen können, ist zurzeit nicht absehbar.

Die Stadt Wittstock hat bis Ende August alle großen Veranstaltungen coronabedingt abgesagt. Ob es dennoch zuvor möglich sein könnte, die Trödelmärkte unter bestimmten Bedingungen wieder stattfinden zu lassen, sei momentan nicht zu sagen, erklärt dazu Stadt-Sprecher Jean Dibbert.

Nicht ohne Konzept

Dazu müsse der Dorfkulturverein zunächst ein Konzept vorlegen, das beschreibt, in welcher Art er sich die Trödelmärkte in Corona-Zeiten vorstellen könnte. Erst dann könne die Stadt – im Abstimmung mit den Kreis – reagieren.

Die Trödelmärkte finden normalerweise jeweils am ersten Sonntag eines Monats auf dem Gelände des Autokinos in Zempow statt. Letzteres ist seit Pfingsten wieder in Betrieb. Da Filme aber nur donnerstags bis samstags gezeigt werden, würde der Kino-Betrieb nicht mit den Trödelmärkten kollidieren.

Das Autokino beginnt momentan nicht vor 22 Uhr, weil das Tageslicht erst spät schwindet. Deshalb soll das Familienprogramm, das auch für Kinder geeignet ist, frühestens im Juli starten.

Anfangsschwierigkeiten

Noch kämpfe der Verein mit Anfangsschwierigkeiten. Das Ticketsystem für den Online-Kartenverkauf funktioniere noch nicht einwandfrei. Auch würden ortsunkundige Gäste, die dem entsprechenden Google-Link folgen, nicht nach Zempow, sondern „Wühlersdorf“ geleitet, berichtet Gruszak. Der Verein arbeite daran, die genannten Probleme zu beheben.

Von Björn Wagener