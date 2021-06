Königsberg

Sonne satt und sommerliche Temperaturen – da bringt ein Bad im 20 Grad warmen Königsberger See die passende Abkühlung. Seit Donnerstag sind die Freibäder in Brandenburg dank der Corona-Lockerungen geöffnet.

Auch in der Region Heiligengrabe und Wittstock sind die ersten Badegäste in den Seen unterwegs. So auch Moritz Richter (links im Bild) aus Berlin und Clemens Müller aus Potsdam. Sie verbringen mit ihren Familien derzeit einen Kurzurlaub in der Gemeinde Heiligengrabe und besuchten erstmals den Königsberg See.

Daumen hoch für den Königsberger See

„Schöner See, totale Ruhe, eine perfekte Idylle und traumhaft gelegen“, brachte Clemens Müller seine Eindrücke auf den Punkt. Die Männer haben die Zeit herbeigesehnt, endlich wieder ins Wasser einzutauchen. „Seit einigen Jahren entdecken wir immer mehr Brandenburg und lernen neue Schätze kennen“, so Müller.

Von Christamaria Ruch