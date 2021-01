Die Wittstocker Niederlassung der Busverkehrsgesellschaft ORP ist von der Corona-Pandemie voll erwischt worden. Am Donnerstagnachmittag mussten sämtliche Buslinien im Bereich Wittstock eingestellt werden. Alle Fahrer müssen sich in Quarantäne begeben.

Wegen Corona: Busverkehr in Wittstock komplett eingestellt – alle Fahrer in Quarantäne

