Wittstock/Heiligengrabe

Blumenläden, Gärtnereien und Gartenmärkte in Brandenburg profitieren ab Montag, 1. März, von den Corona-Lockerungen. Sie dürfen mit als erste Einzelhändler wieder ihre Läden öffnen. Damit geht für sie nach zehn Wochen die coronabedingte Schließzeit zu Ende.

Jaqueline Block steht in ihrem Blumenladen in der Moosbuschmeile in Wittstock und macht bei ihren Topfpflanzen klar Schiff. „Ich war überrascht, als ich Mittwoch früh erfahren habe, dass wir wieder öffnen dürfen. Es bleibt auch die Frage, wie es weitergeht“, sagt Block. Auf ihre Wittstocker Kunden freut sich die Mecklenburgerin: „Ich mag hier die Leute.“

Blumenladen in Wittstock ist auf Topfpflanzen spezialisiert

Das Geschäft betreibt sie seit 19 Jahren, hat vor zwei Jahren ihr Sortiment verkleinert und setzt seitdem ausschließlich auf Topfkulturen. „Ich habe schon neue Ware geordert, den Rest bestelle ich in den nächsten Tagen“, sagt Jaqueline Block.

Sie musste Mitte Dezember ihre Mitarbeiterin in Kurzarbeit schicken. „Ich stelle mir schon Fragen, warum in Mecklenburg-Vorpommern die Blumenläden im Gegensatz zu Brandenburg im Dezember nicht schließen mussten“, sagte Block.

Jaqueline Block verkauft ausschließlich Topfpflanzen in ihrem Geschäft in der Moosbuschmeile in Wittstock. Quelle: Christamaria Ruch

Geschäftsinhaberin musste Lebensversicherung kündigen

Sie freut sich, endlich wieder eine Aufgabe zu haben. „Die Leute werden aber vermutlich zuerst zum Friseur gehen“, dämpft sie ihre eigenen Erwartungen. Besonders bitter für Jaqueline Block: Sie musste nun ihre Lebensversicherung kündigen, um die wirtschaftlichen Verluste aufgrund der Schließzeit aufzufangen. „Sonst wäre ich heute nicht mehr hier im Laden“, sagt Block.

Die Frühlingsblumen bringen gute Laune. Quelle: Christamaria Ruch

Blumen aus Blumenthal

Doris und Caroline Dunkelmann sind mit ihrem Blumenladen in Blumenthal für die Öffnung am Montag ebenfalls gewappnet. „Wir freuen uns, sind flexibel und hatten erst mit einer Öffnung zum Frauentag am 8. März gerechnet“, sagt Caroline Dunkelmann. Auch wenn die Nachricht der Corona-Lockerung für die Frauen „so plötzlich kommt“, haben sie sofort Ware geordert und dekorieren nun ihren Laden.

Caroline Dunkelmann hält den Frühling in ihrem Geschäft in Blumenthal in den Händen. Quelle: Christamaria Ruch

„Wegen des Frauentags erhalten wir eine zusätzliche Lieferung“, so Caroline Dunkelmann. Vor allem hofft sie, dass die Kunden nun Blumenfachgeschäfte ansteuern und damit den Einzelhändlern den Rücken stärken. „Die Supermärkte durften die ganze Zeit Blumen verkaufen, das war schon ungerecht“, sagt sie.

Primeln verbreiten gute Laune. Quelle: Christamaria Ruch

Kinderbetreuung in Corona-Krise und Ladenöffnungszeit passen nicht zusammen

Das Blumengeschäft „Grashalm“ in der Poststraße in Wittstock wird ab Montag eingeschränkt öffnen. „Es ist schwierig für meine Mitarbeiter, die Kinderbetreuung abzudecken, weil Unterricht in den Grundschulen nur tageweise erfolgt“, begründet Geschäftsinhaberin Sandra Peske diesen Schritt.

Bewährt hat sich seit vergangenem Jahr, wenn Kunden vorher anrufen und Bestellungen aufgeben. „Es wäre sehr gut, wenn die Kunden das auch weiterhin so praktizieren“, so Peske.

Bernd Michael war mit seiner Gärtnerei in Heiligengrabe nicht vom Lockdown betroffen. Nun stehen dort Stiefmütterchen und Hornveilchen zum Verkauf. Quelle: Christamaria Ruch

Gärtnerei in Heiligengrabe durfte im Lockdown öffnen

Gärtner Bernd Michael aus Heiligengrabe war von der Schließung im Dezember nicht betroffen. „Wir sind systemrelevant, weil wir auch Gemüse verkaufen“, sagt er. Seit 1983 ist er in dritter Generation in der Familiengärtnerei tätig. Auch wenn sein Laden nun offen stand, spürte er dennoch den Lockdown.

„Wenn man keine Besuche machen darf, kaufen Kunden auch kaum Blumen“, so Bernd Michael. Jetzt stehen Stiefmütterchen und Hornveilchen als erste Frühlingsboten Spalier im Gewächshaus und läuten die Gartensaison ein.

Von Christamaria Ruch