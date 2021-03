Corona-Party und Volksverhetzung in Wittstock: Polizei sucht Zeugen

Wittstock

Ein Anwohner informierte die Polizei am Sonntag gegen 3 Uhr nachts, weil aus einer Wohnung in der Straße Markt Lärm zu hören war. Die Beamten trafen in der Wohnung eines 28-jährigen Wittstockers insgesamt sieben Männer im Alter von 18 bis 40 Jahren an.

Es wurden Personalien aufgenommen und die Party aufgelöst. Damit war die Angelegenheit aber noch nicht erledigt: Gegen 4.30 Uhr fiel die Gruppe im Stadtgebiet wiederholt auf, weil sie offenbar lautstark rechtsradikale Parolen äußerte und auch den Hitlergruß skandierte. Aus diesem Grund hat die Kripo Ermittlung aufgenommen.

Nun bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen melden, denen am vergangenen Sonntag die Personengruppe begegnet ist oder die Rufe oder Gesänge gehört haben. Hierbei beziehen sich die Ermittler speziell auf die Kirchgasse, die Sankt Marienstraße, die Kuhstraße, das Kyritzer Tor und die Kyritzer Straße. Hinweise können unter Telefon 03391/35 40 an die Polizeiinspektion in Neuruppin gerichtet werden.

Von MAZonline