Die Wittstocker Kreismuseen sind wieder geöffnet

Die Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock sind für Besucher wieder offen. Am vergangenen Freitag öffnete die Kultureinrichtung nach der Corona-Schließzeit erstmals wieder ihre Türen. Das Echo zeigt, dass ein Museumsbesuch nach wie vor zu den beliebten Freizeitzielen zählt.

Die ersten Besucher kamen kurz nach der Öffnung

„Schon kurz nach 9 Uhr kamen am Freitag, 8. Mai, die ersten Gäste aus Berlin“, sagt Museumsmitarbeiterin Kerstin Lisiak. Denn der 8. Mai war in Berlin ein Feiertag und deshalb rechnete das Team der Kreismuseen auch mit Gästen aus der Bundeshauptstadt. „Wir erhielten in der Schließzeit aufgrund des Coronavirus viele telefonische Anfragen, wann wir wieder öffnen“, sagte Kerstin Lisiak.

Museumsbesuch mit Hygiene- und Abstandsregeln

Hinter einer Schutzwand aus Plexiglas empfängt sie die Besucher im Kassenbereich. Dort hat Haustechniker Bernd Mißmann ganze Arbeit geleistet und passgenau die Schutzvorrichtung gebaut und installiert.

Kerstin Lisiak empfängt die Museumsgäste wegen der Corona-Auflagen hinter einer Schutzwand aus Plexiglas. Quelle: Christamaria Ruch

Jeder Besucher muss nun beim Rundgang die Abstands- und Hygieneregeln einhalten. „Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht, außerdem dürfen sich nur vier Personen gleichzeitig in einem Ausstellungsraum aufhalten“, sagt Kerstin Lisiak. Sie freut sich, dass „nach wochenlanger Schließzeit das Besucherflair wieder beginnt. Das habe ich vermisst.“

Das Museumsteam ist wieder vollzählig

„Alle Mitarbeiter sind wieder im Einsatz, auch unsere Honorarkräfte“, sagt Museumsleiterin Antje Zeiger. Neben dem sechsköpfigen Mitarbeiterteam sind drei Honorarkräfte tätig, die an den Wochenenden für die Besucher da sind. Die Honorarkräfte gehören aufgrund des Alters zur Corona-Risikogruppe. „Jetzt haben sie sich bereit erklärt, wieder im Museum tätig zu sein, dadurch können wir die Öffnungszeiten gewährleisten“, sagt Zeiger.

In Antiquariaten in Berlin und Graz fündig geworden

Die Museumsleiterin freut sich über neue Ankäufe aus Antiquariaten in Berlin und Graz. Es handelt sich um zwei Rechtsbücher von 1599 und 1608. Sie hängen eng mit dem Wittstocker Rechtsgelehrten Joachim Scheplitz (1566 bis 1634) zusammen. Der Förderverein der Kreismuseen Alte Bischofsburg finanzierte das Vorhaben.

Die Rechtsbücher von 1599 und 1608 sind gut erhalten. Sie werden demnächst in der Dauerausstellung im Ostprignitzmuseum gezeigt. Quelle: Christamaria Ruch

Vor zehn Jahren hatte Antje Zeiger das erste Mal nach diesen Büchern gesucht. „Vermutlich stammen sie aus Haushaltsauflösungen“, sagt sie.

Joachim Scheplitz ist der einzige Wittstocker Rechtsgelehrte

Joachim Scheplitz war Gerichtsverwalter (Richter) in Wittstock und korrespondierte im Dreißigjährigen Krieg mit dem Kurfürsten. Er war weit über die Mark Brandenburg bekannt und ist der einzige Rechtsgelehrte, den die Dossestadt hervorgebracht hat. „ Scheplitz hatte nicht nur die Gerichtsverwaltung von Wittstock, sondern auch die Justizsachen im Amt Zechlin, Lindow und Wittstock zu bearbeiten“, sagt Antje Zeiger.

Standardwerk für die Juristenausbildung

Die Ankäufe umfassen das „Promptuarium", erschienen in Frankfurt 1599. Joachim Scheplitz hat dieses Rechtskompendium mit Lehn-, Zivil- und Strafrecht bearbeitet. „Als Lehrbuch für die Studenten und Handbuch für die Verwaltungs- und Gerichtspraxis erfreute sich das Werk großer Beliebtheit“, sagt Antje Zeiger.

Die Kreismuseen Alte Bischofsburg in Wittstock sind seit dem 8. Mai wieder geöffnet. Quelle: Christamaria Ruch

Dabei hatte Joachim Scheplitz eigene Gerichtsfälle oder solche, die ihm Kollegen mitteilten, in dem Werk zusammengefasst. Der Streitfall ist jeweils in Deutsch und der Kommentar in Latein abgefasst. Bis 1732 erschienen in schneller Abfolge mehr als 45 Auflagen, zahlreiche Ausgaben erschienen unter verschiedenen Titeln von unterschiedlichen Bearbeitern.

Werke wandern in die Dauerausstellung im Ostprignitzmuseum

Der zweite Ankauf umfasst das Buch „Statuta und Gewohnheiten der Chur und Marck Brandenburg / gezogen aus dem Churfürstlichen Reversen / auch Edicten, Mandaten, gedruckten Constition“, erschienen 1608 in Leipzig. „Aus diesem Werk entstand 1616 Joachim Scheplitz’ zweites Buch, das wir aber nicht haben“, so Zeiger. Sie vermutet, dass der Rechtsgelehrte offensichtlich mit einer ergänzenden Überarbeitung beschäftigt war. Aufgrund seines Todes im Februar 1634 konnte er die Arbeit nicht beenden.

Die zwei neuen Rechtsbücher werden demnächst in der Dauerausstellung im Ostprignitzmuseum gezeigt.

Von Christamaria Ruch