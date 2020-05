Wittstock

Die Spielplätze in Wittstock sind ab Samstag, 9. Mai, wieder geöffnet. Das teilt die Stadt Wittstock mit. Damit tritt eine weitere Lockerung in der Corona-Krise in Kraft. Grundlage ist die Änderung der Eindämmungsverordnung des Landes. Zum Wochenbeginn konnten bereits Friseurgeschäfte wieder öffnen.

Auch wenn die Freude bei den Jüngsten jetzt groß ist, so weist die Verwaltung darauf hin, dass die Kontakt- und Hygieneregeln unbedingt einzuhalten sind – in erster Linie der Mindestabstand von anderthalb bis zwei Metern zwischen Personen. Die Spielplätze waren seit dem 18. März coronabedingt geschlossen.

Von Björn Wagener