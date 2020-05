Sportstätten in Wittstock öffnen wieder – Skaterbahn nicht

Wittstock

Die Stadt Wittstock gibt die Freiluft-Sportstätten ab Montag, 25. Mai, wieder für den „eingeschränkten Trainingsbetrieb“ frei. Das teilt Stadt-Sprecher Jean Dibbert mit. Auf diesen Termin hätten sich die Vertreter der Vereine, die diese Plätze hauptsächlich nutzen, mit Bürgermeister Jörg Gehrmann geeinigt.

In Wittstock gibt es drei Sportanlagen unter freiem Himmel, die somit wieder genutzt werden können: das Stadion des Friedens, den Stahl-Sportplatz und den Sportplatz neben der Stadthalle. Derzeit koordinierten die Vertreter der Vereine in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung die Trainingszeiten.

Die Sportstätten sind aufgrund der Corona-Krise seit März geschlossen. Allerdings soll ab Montag nicht alles einfach wieder so weitergehen wie vor Corona.

Nicht ohne ein Konzept

„Jeder Verein muss vor der Aufnahme des Trainingsbetriebes ein Konzept erstellen“, so Dibbert. Darin sei festzulegen, welchen Grundsätzen, Vorgaben und Empfehlungen rund um den Schutz der Gesundheit zu folgen ist. Auch solle darin die organisatorische Umsetzung beleuchtet werden.

Der Verein FK Hansa Wittstock hat das Konzept zur „Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes“ am Dienstag fertiggestellt. Die Vorgaben sind drastisch.

Drastische Regeln

Unter anderem gelten folgende Regeln: Wettkämpfe sind weiterhin tabu; das Umziehen muss im Freien erfolgen; Umkleidekabinen dürfen nur für Toilettengänge oder zum Händewaschen betreten werden; es werden Unterschriftenlisten der Teilnehmer geführt, um mögliche Übertragungswege zurückverfolgen zu können; die Trainingsgruppen werden auf maximal fünf Teilnehmer begrenzt; Begrüßungsrituale fallen aus; Trainingszeiten werden so organisiert, dass sich einzelne Gruppen nicht begegnen.

Das Konzept orientiert sich hinsichtlich der Corona-Beschränkungen an den sogenannten Leitplanken des Deutschen Olympischen Sportbundes ( DOSB), die die wichtigsten Regeln zusammenfassen.

Rückkehr zum Trainingsbetrieb wichtig

Für Dirk Schumacher, den Vorsitzenden des Vereins Hansa Wittstock, ist die Rückkehr zum Trainingsbetrieb trotz aller Einschränkungen ein wichtiger Schritt. „Die Kinder und Jugendlichen wollen beschäftigt werden. Sie sollen ihren Sport nicht verlernen und auch ihren Verein nicht vergessen.“

Theoretisch wäre die Wiedereröffnung der Sportanlagen laut der Neufassung der Eindämmungsverordnung bereits ab dem 15. Mai möglich gewesen. Doch den Vereinen in Wittstock sollte etwas Zeit gegeben werden, um Vorbereitungen zu treffen, damit die Hygiene- und Abstandsregeln auch sicher umgesetzt werden können.

Skater-Bahn bleibt geschlossen

Die Öffnung der Freiluft-Sportstätten in Wittstock gilt nicht für die Skater-Bahn und das benachbarte Soccer-Feld am Stadion des Friedens. Grund: Auf beiden Anlagen können aktuell die Hygiene- und Abstandsregeln nicht vollständig eingehalten werden. Außerdem sei die vorgeschriebene kontrollierte Erreichbarkeit des Geländes nicht sichergestellt, so Jean Dibbert.

