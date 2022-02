Wittstock

Jetzt trifft das Testen auch die Kleinsten: Ab Montag, 7. Februar, dürfen Kita-Kinder nur noch dann die Einrichtung betreten, wenn sie zuvor per Schnelltest negativ auf das Corona-Virus getestet wurden. So will es die aktuelle Eindämmungsverordnung im Land Brandenburg.

Grund: So lange keine geeigneten Impfstoffe für Kinder im Vorschulalter zur Verfügung stehen, soll das Testen helfen, den Betrieb der Kitas aufrecht zu erhalten. Getestet werden Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Schnelltests zweimal pro Woche in Wittstock und Heiligengrabe

Die Stadt Wittstock und die Gemeinde Heiligengrabe setzen das Testen folgendermaßen um: Zweimal wöchentlich muss eine tagesaktuelle Bescheinigung über einen Antigen-Schnelltest vorgelegt werden. Der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein und muss an zwei nicht aufeinander folgenden Tagen durchgeführt werden. Die Stadt Wittstock hat sich auf Montag und Mittwoch festgelegt; die Gemeinde Heiligengrabe auf Montag und Donnerstag.

Es gibt zwei Möglichkeiten diese Pflicht zu erfüllen – entweder mit einer Bescheinigung eines negativen Tests, der in einem Testzentrum oder einer Arztpraxis durchgeführt wurde – oder mit einer Erklärung, dass zu Hause ein Selbsttest mit negativem Ergebnis gemacht wurde.

Corona-Testkits gibt es in den Kitas

„Erziehungsberechtigte, die sich für die Selbsttests zu Hause entscheiden, erhalten die entsprechenden Testkits vom Betreuungspersonal in der Kita“, teilt dazu Stadt-Sprecher Jean Dibbert mit.

Die Bescheinigungen über die negativen Tests müssen in der Kita unaufgefordert vorgezeigt werden. Sie werden dokumentiert. Es besteht kein Anspruch darauf, dass Testungen vor Ort ausgeführt werden. Am jeweiligen Monatsende müssen die Test-Bescheinigungen in der Kita abgegeben werden. Sie werden dort bis zum Ende der Pandemie archiviert.

Ärztliche Atteste, dass Selbsttests an den Kindern aus medizinischen Gründen nicht gemacht werden dürfen, begründen keine Ausnahmen. Vielmehr darf in diesen Fällen das Kita-Gelände nicht betreten werden.

Geimpfte und genesene Kinder müssen nicht getestet sein

Genesene und geimpfte Kinder müssen nicht getestet sein. In diesen Fällen legen die Erziehungsberechtigten einen Genesenen- oder Impfnachweis vor. Ob diese Kinder trotzdem getestet werden sollen, können die Eltern selbst entscheiden. Die Stadt Wittstock empfiehlt, die Kinder trotzdem einmal zum Wochenbeginn zu testen, weil auch Genesene und Geimpfte das Virus übertragen können.

Sollte in der Familie des Kindes ein positiver Covid-19-Fall aufgetreten sein, darf es die Kita nicht besuchen. Das gilt auch, wenn das Kind in den vorangegangenen fünf Tagen Kontakt zu einer infizierten Person hatte.

Das muss nach einem positiven Schnelltest in Wittstock geschehen

Liegt ein positiver Schnelltest vor, muss das Kind von den anderen Menschen isoliert und die Kita-Leitung informiert werden. Die Eltern des Kindes müssen dann bei einem Arzt oder in einem Testzentrum die Situation klären.

Erst wenn auch der PCR-Test positiv ist, liegt eine Infektion vor. Bis das PCR-Testergebnis vorliegt, müssen sich die Kinder in häusliche Quarantäne begeben. Wenn Geschwisterkinder keine Symptome zeigen und tägliche Schnelltests bei ihnen weiter negativ sind, dürfen sie die Kita besuchen.

Von Björn Wagener