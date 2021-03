Wittstock

In Wittstock eröffnet am kommenden Mittwoch ein Corona-Testzentrum. Darüber informiert Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert. Mitarbeiter der Volkssolidarität sowie medizinisches Personal testen dann ab 8 Uhr in den eigens dafür hergerichteten Räumen in der Wittstocker Burgstraße 2. „Wir suchen noch haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter für das Testzentrum“, sagt Volkssolidaritätsgeschäftsführer Andy Stolz.

Das Gebäude in der Burgstraße 2 wird Testzentrum. Quelle: Christamaria Ruch

Geöffnet ist das Testzentrum immer von Dienstag bis Donnerstag zwischen 8 und 10 sowie 15 und 17 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle Bewohner aus Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe. Jeder Bürger kann pro Woche einen kostenlosen Schnelltest in Anspruch nehmen. Eine Anmeldung zum Termin ist nicht erforderlich. Mitzubringen ist der Personalausweis oder ein vergleichbares Dokument. Bürger mit Erkältungssymptomen sollten nicht vorbeikommen. Das Tragen einer FFP-2-Maske ist Pflicht.

Kontakt zur Volkssolidarität unter Tel. 03394/475914, Email: karriere-in-pr@volkssolidaritaet.de.

Von Christian Bark