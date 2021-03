Wittstock

Das erste Corona-Testzentrum in Wittstock ist am Mittwoch eröffnet worden. Es befindet sich in der Burgstraße 2. Dort kann sich ab sofort jeder Einwohner aus Wittstock und der Gemeinde Heiligengrabe ohne Termin auf eine mögliche Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen.

Einmal wöchentlich ist das kostenlos. Zum Einsatz kommen Antigen-Schnelltests. Die Abstriche werden in der Nase vorgenommen. Nach etwa 15 Minuten liegt das Ergebnis vor. Ermöglicht wird das Testzentrum von der Stadt Wittstock in Zusammenarbeit mit der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin (VS).

Kurze Einweihung des Zentrums

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann, sein Heiligengraber

Das erste Corona-Testzentrum in Wittstock wurde am 31. März eröffnet. Das Test-Team hier gemeinsam mit Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann (r.); Holger Kippenhahn, Bürgermeister der Gemeinde Heiligengrabe (mitte, hinten); und Andy Stolz, Geschäftsführer der VS Prignitz-Ruppin (l.). Quelle: Björn Wagener

Amtskollege Holger Kippenhahn und VS-Geschäftsführer Andy Stolz weihten die neu hergerichteten Räume am Vormittag kurz und sachlich ein. „Das Gesundheitsamt erteilte zunächst die Beauftragung, ein Testzentrum einzurichten. Dann bestand die Herausforderung, geeignete Räume zu finden, in denen das Testkonzept umgesetzt werden kann“, berichtet Andy Stolz über die Vorbereitungszeit. Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei dabei sehr gut gewesen.

Die Stadt stellt die Räume zur Verfügung. Dort war bereits eine gute Grundausstattung vorhanden. So ging es in den vergangenen knapp zwei Wochen vor allem darum, das Zentrum konzeptionell auf die Beine zu stellen.

Zusätzliche Öffnungszeit spontan festgelegt

Die Öffnungszeiten sind „nicht in Stein gemeißelt“ wie Andy Stolz sagt. Sie könnten sich auch noch ändern. So wurde bereits am Mittwochvormittag spontan festgelegt, dass samstags von 8 bis 11 Uhr eine zusätzliche Öffnungszeit angeboten werden soll.

„Wir werden jetzt testen, ob ein Testzentrum in Wittstock ausreicht“, sagt Bürgermeister Gehrmann. Zeigen wird sich das anhand der Frequentierung. Am Mittwoch ließen sich in den ersten zwei Stunden rund 30 Menschen testen; möglich sind 16 pro Stunde.

Sollte sich herausstellen, dass weitere Testzentren nötig sind, werden schon jetzt Räume ins Auge gefasst, die dann genutzt werden könnten. Als mögliche Standorte gelten der Quartierstreff in der Röbeler Vorstadt oder die Burgstraße 32.

Doch um die Teststruktur auszubauen, braucht es vor allem eines: Personal. Das Zentrum in der Burgstraße ist jeweils mit drei Helfern besetzt.

Weitere Helfer werden gebraucht

Wer sich vorstellen kann, als Tester eingesetzt zu werden und Menschen bei der Prozedur zu begleiten, darf sich gern melden – entweder bei der Stadt Wittstock oder der VS. Dazu braucht es keine medizinische Ausbildung.

Jeder mit „Lust und Liebe“ für diese Aufgabe kommt dafür in Frage, wie Jörg Gehrmann sagt. Die Interessenten werden dann mit einer etwa einstündigen Schulung fit gemacht und können danach tätig werden.

Testen in der Gemeinde Heiligengrabe

In der Gemeinde Heiligengrabe werden am Samstag, 3. April, mobile Testmöglichkeiten geschaffen, wie Bürgermeister Holger Kippenhahn sagt. Es gibt sie von 9 bis 11 Uhr im Bürgerhaus Blumenthal sowie von 9 bis 12 Uhr in der Feuerwache Nord in Zaatzke.

Das Testzentrum in der Burgstraße 2 ist dienstags bis donnerstags jeweils von 8 bis 10 Uhr und 15 bis 17 geöffnet; außerdem samstags von 8 bis 11 Uhr.

Von Björn Wagener