Wittstock

Im Auftrag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin und mit Unterstützung der Kommunen Wittstock und Heiligengrabe betreibt die Volkssolidarität in der Wittstocker Burgstraße 2 seit Ende März ein Corona-Testzentrum. Hier können sich Wittstocker und Heiligengraber aber auch Besucher und Dienstreisende kostenlos einem Antigen-Schnelltest unterziehen.

„Das Angebot wird sehr gut angenommen“, berichtet Volkssolidaritätsgeschäftsführer Andy Stolz. Zuletzt habe es an einigen Tagen 80 Testungen gegeben. Das Projekt war und ist für den Verband nach wie vor eine Herausforderung, da in kürzester Zeit ein Team zusammengestellt werden musste. Die Volkssolidarität sei nach wie vor auf der Suche nach haupt- und ehrenamtlichen Helfern. „Bisher bin ich wirklich beeindruckt vom Engagement der Mitarbeiter im Testzentrum“, sagt Andy Stolz.

Besucher warten draußen mit Abstand. Quelle: Christian Bark

Davon konnte sich auch die MAZ überzeugen, die so einen Testlauf mitgemacht hat. Bereits am frühen Morgen hatte sich eine Schlange von Besuchern vor dem Testzentrum gebildet. Um Abstände einzuhalten, sind diese mit Aufklebern auf dem Bürgersteig gekennzeichnet. Im Testzentrum selbst müssen Besucher FFP-2-Masken tragen. „So wollen wir das Infektionsrisiko zum Schutz der Besucher und unserer Mitarbeiter minimieren“, erklärte Andy Stolz.

Marita Stachowski ließ sich für einen Friseurtermin testen. Quelle: Christian Bark

Eine Terminvergabe gibt es grundsätzlich nicht, nur in Ausnahmefällen. Etwa wenn sich ganze Betriebe testen lassen. „Wir hatten hier schon eine Gruppe aus der Gemeindeverwaltung Heiligengrabe, für die hatten wir vor der Öffnung ein Zeitfenster vorbehalten“, berichtete Andy Stolz. Ansonsten können die Leute spontan kommen und sich testen lassen, sollten aber je nach Andrang etwas Zeit mitbringen.

Negativtest für den Friseurbesuch benötigt

In der Schlange stand auch Marita Stachowski. „Ich habe morgen einen Friseurtermin, dafür brauche ich einen Negativtest, deshalb stehe ich heute hier“, sagte die Rentnerin. Bereits vor einiger Zeit habe sie sich schon freiwillig testen lassen. „Zur Sicherheit, weil wir doch öfter die Enkelkinder bei uns haben“, erklärte sie. Dass es die Möglichkeit nu in Wittstock kostenlos gebe, finde sie gut.

Vor dem Testen müssen die Hände desinfiziert werden. Quelle: Christian Bark

Gut fand das auch Enrico Goluba. Einmal in der Woche wird er schon in dem Baubetrieb, für den er arbeitet getestet. „Ich habe als Handwerker aber doch viel mit Kunden zu tun, da teste ich mich lieber noch ein weiteres Mal“, sagte er. Wie Andy Stolz betonte, ist der Service auch wichtig für die regionale Wirtschaft. „So können Geschäfte geöffnet bleiben und Infektionen in Betrieben wird vorgebeugt“, sagte er.

„Der Nächste bitte“, rief Birgit Tebling. Für sie ist es der erste Tag als Helferin im Impfzentrum. Laut Andy Stolz wird sie auch künftig für die Volkssolidarität dort tätig bleiben. Sie empfängt die Besucher, weist sie auf Handyhygiene hin und bittet sie, einen Datenbogen auszufüllen. Den Kugelschreiber desinfiziert sie danach jedes Mal, wie sie sagte. Übrigens wird auch sie vor der Schicht jedes Mal getestet.

Annette Gowin checkt den Personalausweis. Quelle: Christian Bark

Mit dem Bogen ging es zu Annette Gowin, die die Daten und den Personalausweis gegencheckte. Alles war in Ordnung und schon konnte es weiter in den Testraum gehen. Den Test führte die langjährige Kinderärztin Brigitte Mielhahn durch. „Ich mache das ehrenamtlich, weil ich helfen möchte“, sagte sie. Laut Andy Stolz führt die Testungen entweder medizinisch geschultes Fachpersonal oder Mitarbeiter mit einer vorherigen Ausbildung dazu durch.

Test über Nase oder Rachen möglich

Besucher können sich aussuchen, ob sie das Abstrichstäbchen in den Rachen oder die Nase eingeführt bekommen möchten. „Sieben Zentimeter muss es hinein“, erklärte Brigitte Mielhahn. Danach tunkte sie das Stäbchen in einer Extraktionslösung und platzierte drei Tropfen davon auf dem Teststreifen. „Bei einem Strich auf dem Teststreifen ist der Besucher negativ, erscheint ein zweiter, ist er positiv getestet“, sagte die Kinderärztin im Ruhestand.

Die Kinderärztin im Ruhestand Brigitte Mielhahn führt die Tests durch. Quelle: Christian Bark

Nach 15 Minuten warten kam dann die erlösende Nachricht von Annette Gowin. „Sie sind negativ“, deutete sie auf das Testergebnis. Wie Andy Stolz berichtete, hatte es aber auch schon positiv Getestete gegeben. „Diese müssen Kontakt zu ihrem Hausarzt aufnehmen und sich zunächst in häusliche Isolation begeben“, informierte der Geschäftsführer. Ein PCR-Test beim Arzt gebe dann letzte Klarheit über eine mögliche Infektion.

Drei Tropfen auf dem Teststreifen: Ein Strich bedeutet negativ, zwei positiv. Quelle: Christian Bark

Übrigens finden im Testzentrum auch sogenannte „Freitestungen“ von Personen statt, die die Quarantänezeit überstanden haben. Eine Altersbeschränkung gibt es beim Testen nicht. Wegen der großen Nachfrage wird ab dem 11. Mai zusätzlich ein Testzentrum in der Alten Schule in Freyenstein an den Start gehen. Das Testzentrum in der Burgstraße erweitert zudem seine Öffnungszeiten. Es ist jetzt immer montags bis freitags von 8 bis 11 und von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Christian Bark