Wittstock

Während in der Region die meisten Corona-Testzentren schließen, will die Volkssolidarität ihre Einrichtung in der Wittstocker Burgstraße weiterführen. „Seit der Eröffnung Ende März dieses Jahres haben wir gut 10 000 Testungen durchgeführt“, blickt Andy Stolz, Geschäftsführer der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, zurück.

Zuletzt habe es pro Monat rund 2000 Corona-Tests gegeben: „schwerpunktmäßig von Leuten, die ihre Angehörigen in Krankenhäusern oder Pflegeheimen besuchen wollten“, sagt Andy Stolz. Im Sommer hätten viele Touristen das Angebot genutzt.

Der Volkssolidaritätsgeschäftsführer Andy Stolz steht vor dem Wittstocker Testzentrum in der Burgstraße. Quelle: Christian Bark

Im Zuge der Schließung vieler anderer Testzentren und vor dem Hintergrund, dass diese ab kommenden Montag nicht mehr kostenfrei sein werden, seien in Wittstock die Testzahlen diese Woche noch einmal gestiegen.

„Aufgrund der gesetzlichen Regelung, sind Schnelltests ab dem 11. Oktober für Bürger kostenpflichtig“, sagt Andy Stolz. In Wittstock werde so ein Test unter Berücksichtigung des Aufwands und der Personalkosten dann 20 Euro kosten.

Für die Schnelltests gibt es ein digitales EU-Zertifikat. Quelle: Christian Bark

Das Geld sei vor dem Test in bar zu zahlen. „Es ist möglich, ein digitales Testzertifikat und auch EU-Zertifikat zu erhalten“, so der Geschäftsführer. Die Ergebnisse könnten dann bequem entweder über die Corona-Warn-App oder über den QR-Code auf einem Ausdruck via Smartphone eingesehen werden.

Zentren in Rheinsberg und Neuruppin schließen

Die Testzentren in Neuruppin und Rheinsberg wird die Volkssolidarität schließen. „Dort hat es bisher auch keine so große Nachfrage gegeben“, sagt Andy Stolz.

Inwiefern die Nachfrage wegen der Kostenpflicht auch in Wittstock sinken wird oder aufgrund des geringeren Testangebots sogar steigen wird, vermag der Geschäftsführer noch nicht zu sagen.

Das 15-köpfige Team aus ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern soll erhalten bleiben. „Die Zusammenarbeit funktioniert einfach super“, sagt Andy Stolz. Dem stimmen auch Mitarbeiter wie Jörn Willmann, Dirk Niechhotz und Kristoff Markantelli zu.

Das Testzentrumsteam bleibt in Wittstock und sammelt auch weiter Spenden. Quelle: Christian Bark

Sie und ihre Kollegen hatten in den vergangenen Monaten im Testzentrum immer wieder Spenden für die Flutopfer in Westdeutschland gesammelt. 700 Euro sind allein für die von dem Unglück stark getroffene Lebenshilfe in Sinzig (Landkreis Ahrweiler) zusammengekommen. Weitere 500 Euro hat das Testzentrum dem Wittstocker Rotary Club für dessen Hilfe für eine Kita zukommen lassen.

Test bleibt für Schwangere kostenfrei

Das Team will weiter Spenden sammeln, etwa von Kunden, die eine FFP-2-Maske benötigen und jenen, die einfach so gern etwas geben. Spenden aus den Monaten bis Mai werden laut Andy Stolz dem Familienzentrum Elki in Wittstock für eine neue Tischtennisplatte zugutekommen.

Das Testzentrum hat Geld für die Flutopfer in Westdeutschland gespendet. Quelle: Christian Bark

Weiter kostenlos bleiben die Schnelltests künftig für folgende Gruppen: Menschen unter 18 Jahren, Schwangere unter Nachweis des Mutterpasses, Testpersonen klinischer Studien gegen SARS-CoV-2 beziehungsweise, die in den vergangenen drei Monaten vor dem Test an solchen Studien teilgenommen haben. Außerdem für Menschen nach nachgewiesener Infektion zum Beenden der Quarantäne. Diese Personen müssen eine Bescheinigung des Gesundheitsamts vorzeigen.

Die Öffnungszeiten ändern sich ab Montag folgendermaßen: montags bis freitags 8 bis 11 sowie 15 bis 18 Uhr, an Wochenenden 9 bis 12 Uhr.

Von Christian Bark