Corona: Wittstock verschärft Hygieneregeln

Wittstock

Die Corona-Infektionen nehmen wieder zu. Deshalb hat die Stadt Wittstock die Regeln für Besucher in städtischen Verwaltungsgebäuden und Nutzer von Dorfgemeinschaftshäusern verschärft.

Wer Dorfgeneinschafthäuser nutzen möchte, für den gelten folgende Regeln: Bei Veranstaltungen, Familienfeiern, Treffen von Vereinen, Senioren und Jugendlichen dürfen nur so viele Personen in die Räume, dass die Menschen den Mindestabstand von anderthalb Metern einhalten können, und es muss Sitzplätze für all geben.

Für Veranstaltungen stehen in Wittstock die Stadthalle und der Ratssaal im Rathaus zur Verfügung. Für private Feiern und Veranstaltungen gibt es die Dorfgemeinschaftshäuser in Dranse und Tetschendorf sowie die Hofstube im Schloss Freyenstein.

Private Familienfeiern dort nicht möglich

In den anderen Dorfgemeinschaftshäuser dürfen für Sitzungen des Ortsbeirates, Treffen von Vereinen, Senioren, Jugendlichen oder ähnliche Zusammenkünfte mit überschaubarem Teilnehmerkreis stattfinden. Private Familienfeiern seien dort aktuell nicht möglich. Das teilt der Wittstocker Bürgermeister Jörg Gehrmann mit.

Wer Räume nutzen will, muss der Verwaltung vorher Zweck und Inhalt des Treffens mitteilen, die maximal erwartete Teilnehmerzahl, und er muss einen Ansprechpartner nennen. Der Nutzer des jeweiligen Raumes bekommt ein Hinweisblatt und muss bestätigen muss, dass er es zur Kenntnis genommen hat.

Maskenpflicht in Verwaltungsräumen

Außerdem gilt: In den Verwaltungsräumen der Stadt Wittstock müssen Besucher und Mitarbeiter grundsätzlich einen Mund-Nase-Schutz tragen. Wer das unterlässt, den erinnern die Mitarbeitern daran. In Büroräumen darf der Schutz abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden kann.

Laut dem Stadt-Sprecher Jean Dibbert seien zu den bereits bestehenden bisher keine zusätzlichen Trennwände aufgestellt worden. Ob da nachgebessert werden muss, werde die Praxis zeigen. Bei Beratungen mit mehreren Personen müssen zudem Teilnehmerlisten geführt werden.

All das wurde in den vergangenen Wochen bereits in ähnlicher Weise praktiziert, jedoch werde nun noch strenger darauf geachtet, ob diese Regeln eingehalten werden.

