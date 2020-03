Wittstocks Wochenmarkt in der Corona-Krise

Wittstock

Wittstocks Wochenmarkt sieht an diesem Donnerstagmorgen fast so aus wie immer. Nur die übersichtliche Anzahl von Händlern und vor allem die Absperrhüte vor den Verkaufsständen verraten, dass es eben doch kein ganz normaler Tag ist. Das Ordnungsamt hat sie platziert, um die Kunden daran zu erinnern, genügend Abstand zu ihrem Gegenüber zu halten. Das Thema Coronavirus beherrscht den Alltag.

14 Tage lang alles schließen

„Ich wäre dafür, dass 14 Tage lang wirklich alles schließt, Deutschland dicht macht“, sagt Michael Henke aus Rathenow. Er verkauft seit Jahren regelmäßig Blumen sowie Obst und Gemüse in Wittstock. Einzige Ausnahme bei der absoluten Schließung sollten Bäcker sein, die aber auch nur Mischbrot backen. „Dann essen wir eben 14 Tage lang mal nur Brot und Butter. Das werden wir schon überstehen“, sagt er.

Handschläge zur Begrüßung gibt es bei ihm nicht mehr, maximal streckt er seinem Gegenüber den Ellenbogen entgegen. Den eigenen Umsatzrückgang sieht Michael Henke gar nicht als Hauptproblem. „Noch schlimmer trifft es die Produzenten, die ihre Ware nicht mehr absetzen können.“ Sollte die Lage noch schwieriger werden, würde er seinen Stand auf dem Marktplatz aufgeben. „Die Gesundheit geht vor.“

Desinfektionsmittel immer zur Hand

Kundin Ute Symandera hat sogar immer ein Fläschchen

Kundin Ute Symandera am Stand von Sven und Klaus Wendland auf dem Wochenmarkt in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Desinfektionsmittel in ihrer Einkaufstasche dabei. „Ich gehe ganz bewusst an solchen Tagen einkaufen, wo ich weiß, welche Händler da sind. Außerdem versuche ich, Abstand zu halten. Man sollte das Ganze nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es lässt sich mit wenigen Mitteln viel dagegen tun.“

Sven und Klaus Wendland aus dem Raum Kyritz sind Selbsterzeuger und verkaufen schon seit DDR-Zeiten regelmäßig Gemüse auf dem Wittstocker Wochenmarkt. „Es ist nicht weniger los als sonst um diese Jahreszeit“, sagt Klaus Wendland.

Kartoffeln und Suppengrün gefragt

„Viele Leute sind jetzt zu Hause und kochen öfter. Deshalb haben

Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann bei einer Stippvisite auf dem Wochenmarkt. Quelle: Björn Wagener

wir heute schon mehr Kartoffeln verkauft als sonst.“ Auch Suppengrün und Zwiebeln seien gefragt. Die Wendlands haben zudem Wasser und Seife dabei, um sich die Hände waschen zu können. Kundin Elke Mücke hofft, dass die ganze Sache glimpflich ausgeht und die Situation sich zumindest bald entspannt. „Angst habe ich nicht.“

Anka Weitkamp, die an einem anderen Gemüsestand einkauft, sagt, dass sie jetzt zwar noch vereinzelt Freunde besuche, aber größere Gruppen meide.

Ausgiebiger Wochenendeinkauf

„Bei meinem Wochenendeinkauf am Samstag werde ich vorsorglich etwas mehr mitnehmen. Damit ich etwas da habe, wenn doch noch die Ausgangssperre kommt“, sagt sie. Für Hamsterkäufe hat sie überhaupt kein Verständnis. „Wir müssen uns jetzt gegenseitig helfen, dürfen nicht egoistisch sein.“

Ewald Adam, der Brathähnchen verkauft, geht davon aus, dass „spätestens Ende nächster Woche die Ausgangssperre kommt“. Die Leute seien gehemmter, kauften weniger, sagt er. Sie gingen ganz unterschiedlich mit der Krisensituation um.

Manche witzeln noch

„Manche witzeln noch darüber, andere nehmen es verdammt ernst. So etwas wie jetzt habe ich noch nicht erlebt“, berichtet Adam, während ein Kunde herüberruft: „Einen halben Corona bitte“ – in Anspielung auf ein halbes Brathähnchen.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes drehen an diesem Vormittag ihre Runde auf dem Wochenmarkt. Auch Bürgermeister Jörg Gehrmann kommt angeradelt und macht für einen kurzen Wortwechsel Halt. Einen Moment lang ist es wie an einem ganz normalen Markttag in Wittstock.

Von Björn Wagener