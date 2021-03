Kyritz

Wie Brandenburgs Gesundheitsministerium in einer Pressemitteilung verkündet, wird ab Mittwoch, dem 10. März, ein Impfbus in Ostprignitz-Ruppin unterwegs sein. Der Bus ergänzt demnach das Impfzentrum in Kyritz und soll es ermöglichen speziell ältere Menschen, die weniger mobil sind, vor dem Coronavirus zu schützen. Außerdem sollen mit dem Bus kleinere teilstationäre Einrichtungen angefahren werden.

Als erstes soll der Bus am 10., 12. und 13. März in den Städten Rheinsberg und Freyenstein in Wittstock/Dosse sowie in der Gemeinde Fehrbellin unterwegs sein. Die impfberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der jeweiligen Kommunen sollen vorab über das Impfangebot von den Verwaltungen informiert werden.

Ralf Reinhardt, Landrat des Kreises Ostprignitz-Ruppin, begrüßt den Einsatz des Impfbusses. Er hebt hervor, dass besonders die vielen älteren, weniger mobilen Menschen in ländlichen Räumen schnell ein Impfangebot erhalten sollten. „Gleichzeitig wird im Rahmen des Einsatzes auch eine zeitlich effektivere Impfung ortsansässiger kleiner teilstationäre Einrichtungen im Bereich alternativer Wohnformen der Seniorenpflege und der Eingliederungshilfe beabsichtigt.“, so Reinhardt.

Auch Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher schätzt den Impfbus: „Das Angebot ist ein Beispiel dafür, wie gute Ideen vor Ort in die Impfstrategie einfließen. Gemeinsam wollen wir das Impfangebot in die Fläche ausrollen und allen Brandenburgerinnen und Brandenburgern wohnortnah ihr Impfangebot ermöglichen.“

Von MAZonline