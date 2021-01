Sewekow

Kein Sport, keine Konzerte, kein Kabarett – auch die Max-Schmeling-Halle in Sewekow ist von der Corona-Zwangspause betroffen. Zuvor war das Gebäude von den Sektionen Frauen-, Kindersport und Volleyball des Sewekower Heimatvereins regelmäßig genutzt worden. „Das geht wegen des Lockdowns derzeit nicht“, sagt die Vereinsvorsitzende Heidi Schäfer.

Der gemeinnützige Verein kann die Halle, die sich in Besitz der Stadt Wittstock befindet, kostenlos für ein bestimmtes Kontingent an Veranstaltungen bespielen. Geplant sei auf jeden Fall ein Gastspiel des Kabarettensembles „Leipziger Pfeffermühle“ im Herbst. Auch der Autor Wladimir Kaminer soll am 25. Juli wieder nach Sewekow kommen und lesen. Geplant sei das allerdings im Außenbereich der Halle. „Die Schlechtwettervariante findet in der Halle statt“, sagt Heidi Schäfer.

Gleiches gelte für Veranstaltungen wie die nachträgliche Feier zu 25 Jahren Heimatverein sowie für den am 1. Mai geplanten Trödelmarkt. Die Musikerin Kathleen Valeske will 2021 zudem wieder mit dem Heimatverein zu ihrer Veranstaltung „Alles singt in Sewekow“ einladen. Das Adventssingen mit Kathleen Valeske könnte aus Platzgründen außerdem in der Halle, statt wie bisher in der Kirche, stattfinden.

Potenzial der Halle nicht voll ausgeschöpft

Ob die Tourismusgalerie in diesem Jahr in der Max-Schmeling-Halle beziehungsweise überhaupt stattfinden kann, darüber ist sich der organisierende Tourismusverein Wittstocker Land noch nicht im Klaren. „Wir besprechen das demnächst“, kündigte die Vereinsvorsitzende Nadine Jürgen an.

Weil auch das Seehotel Ichlim, das weiterhin die Bowlingbahn in der Halle nutzt und betreibt, derzeit nicht für Touristen geöffnet ist, rollen auch keine Kugeln und fliegen keine Kegel. Eine Comedyveranstaltung mit Anka Zink, zu der der Heimatverein gemeinsam mit Veranstalter Egbert Schröder geladen hatte, konnte Ende November wegen des Lockdowns nicht stattfinden. Ob und wo sie wiederholt wird, ist noch nicht geklärt. „Wir sind aber bereit, auch in Zukunft mit Egbert Schröder zusammenzuarbeiten“, so Heidi Schäfer.

Aus ihrer Sicht und der Sicht vieler Sewekower verfügt die Halle über ein gewisses Potenzial, welches derzeit aber noch nicht ausgeschöpft sei. Die ursprüngliche Idee, dort mal ein Boxzentrum zu installieren, sei nie umgesetzt worden. „Obwohl die Verbindung zum Boxweltmeister Max Schmeling doch gepasst hätte“, sagt Heidi Schäfer.

Seitdem das Seehotel Ichlim kein Betreiber der Halle mehr ist, gibt es auch keine traditionellen Veranstaltungen wie etwa ein Oktoberfest oder eine große Silvesterparty mehr. Wünschenswert wäre laut Heidi Schäfer ein neuer Betreiber mit kreativen Ideen, der das Potenzial der Halle erkennen und nutzen würde. Wenngleich wegen der schlechten Akustik technische Kniffe notwendig seien.

