Alt Daber

Er fängt Stimmungen und Jahreszeiten in der Natur ein. Wo andere mit der Kamera unterwegs sind, hält Hobbymaler Norbert Reggentin aus Wittstock seine Eindrücke vor dem geistigen Auge fest. Auch Wochen später kann er diese Impressionen abrufen und setzt sie dann mit Ölfarbe und Pinsel auf der Leinwand um.

Die Daberburg in Alt Daber ist seit Mittwoch nicht mehr allein Ort für die Erlebnisausstellung „Wächter der Heide“. Vielmehr stößt die Stadt Wittstock dort ein neues Tor auf und rollt den Künstlern der Region den roten Teppich aus. Norbert Reggentin macht den Anfang und eröffnete im Beisein von Wittstocks Bürgermeister Jörg Gehrmann, weiteren Vertretern aus der Verwaltung, Künstlerkollegen und Gästen seine Ausstellung „ Wittstock und Umgebung.“ 20 Ölbilder unterschiedlicher Größe wählte er aus und zeigt sie nun einem größeren Publikum.

Open-Air-Gallery in Wittstock gab den Impuls

„Die Open-Air-Gallery Ende August auf dem Bleichwall in Wittstock zeigte, dass die Leute Sehnsucht haben, miteinander über Kunst zu sprechen“, sagte Jörg Gehrmann bei seiner Ansprache.

Jörg Gehrmann (l.) ließ sich von Norbert Reggentin durch die Ausstellung führen. Quelle: Christamaria Ruch

Dort hatten die Besucher Gelegenheit, „Kunst und Künstler im Doppelpack zu erleben.“ Das nahm die Stadt als Steilvorlage an und entwickelte innerhalb von zwei Wochen die Idee, Künstlern in der Daberburg eine weitere Plattform zu geben. Denn das Restaurant „Freiraum“ in Wittstock bietet den Künstlern schon seit November vergangenen Jahres regelmäßig eine Bühne. Dort wechseln die Ausstellungen im Sechs-Wochen-Rhythmus.

Bilder wirken auf dem ersten Blick wie Fotografien

„Landschaftsmalerei und die Daberburg als Sehnsuchtsort sind eine gute Kombination“, sagte Jörg Gehrmann. Die Natur liegt dort vor der Haustür – Norbert Reggentin holt sie mit seinen Motiven nun auch in das alte Gemäuer. Der 67-Jährige bevorzugt die gegenständliche Malerei. Somit wirken seine Bilder auf den ersten Blick mitunter wie eine Fotografie. „Das muss man auf sich wirken lassen und bietet Anlass für Gespräche“, sagte Jörg Gehrmann.

Die Landschaftsbilder des Hobbymalers aus Wittstock fangen viele Stimmungen in der Natur ein. Quelle: Christamaria Ruch

Einige Bilder werden nie fertig

Norbert Reggentin führte dann durch die Schau und machte deutlich: „Mit einigen Bildern wird man nie fertig, weil immer neue Details hinzugefügt werden können.“ Bestes Beispiel dafür ist eine Ansicht der Wittstocker Stadtmauer von der Perspektive des Bleichwalls. „Ich habe noch Platz gelassen, dann kommen noch gelbe Tulpen dort hinzu“, sagte Reggentin. Damit möchte er auch an die Landesgartenschau 2019 in Wittstock anknüpfen.

Märkische Allgemeine trifft auf märkische Heide

Mit seinem Ölbild „Märkische Heide“ schlägt er den Spagat zum Thema Recycling. Denn der Rahmen hatte zunächst keine Chance, wiederverwendet zu werden. Dann nahm Norbert Reggentin seine Heimatzeitung Märkische Allgemeine zur Hand und verzierte immer wieder mit alten Zeitungsschnipseln die Bildhalterung. Neben Fotos sind Fragmente von Texten zu lesen und deutlich prangen die Schriftzüge „Märkische“ im unteren Bereich und „Allgemeine“ im oberen Abschnitt des Rahmens.

Maritime Motive fallen auf

„Zur Märkischen Allgemeinen passt doch ein Motiv der märkischen Heide“, sagt Norbert Reggentin. Rote bis violettfarbene Tupfer setzen sich auf einem Hügel und vor blauweißem Himmel kontrastreich ab. Zwei maritime Motive fallen zwischen den Wittstocker Bildern auf. „Manchmal muss ich etwas ganz anderes malen, um wieder den Blick zu schärfen und den Kopf freizubekommen“, sagt er.

Besucher begrüßen das neue Ausstellungsformat

„Diese Landschaftsbilder erklären sich von selbst. Es ist schön, dass nun hiesige Künstler hier ausstellen“, sagte Rena Lemke, Gästeführerin in der Daberburg.

Das sanierte Südtor der Wittstocker Stadtmauer. Quelle: Christamaria Ruch

Guido Bischoff, Forstamtmann und Leiter des Stadtforstes, hat naturgemäß einen engen Draht zur Umwelt. „Gegenständliche Malerei ist gut nachzuvollziehen. Es ist schön, dass die Daberburg nun mehr als zuvor bespielt wird“, sagte er. Die Stadt wird nun regelmäßig die Daberburg mit Kunst bespielen und Künstler der Region einladen, ihre Werke dort auszustellen.

Die Ausstellung von Norbert Reggentin in der Daberburg in Alt Daber ist bis zum 31. Oktober mittwochs bis sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. An diesem Tag endet auch die diesjährige Tourismussaison. Die nächste Ausstellung eröffnet Anfang April 2021 zeitgleich mit dem Beginn der neuen Tourismussaison.

Von Christamaria Ruch