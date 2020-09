Alt Daber

Einst war die Daberburg Wittstocks letzter Vorposten zur Verteidigung gegen die Mecklenburger. Heute ist sie beliebter Ausflugs- und Lernort. Und ihre Beliebtheit soll künftig noch weiter wachsen. „Die Mitarbeiter der Stadt in Alt Daber haben die Initiative ergriffen und mit uns zusammen neue Ideen entwickelt“, berichtet Georgia Arndt, Leiterin des Amtes für Kultur und Tourismus.

Die Popularität dieses „alten Wächters in der Wittstocker Heide“ solle wieder aufgefrischt werden und zwar durch neue Veranstaltungsformate. Die sollen möglichst noch in dieser Saison umgesetzt werden.

Norbert Reggentin stellt ab 23. September seine Bilder in der Burg aus. Quelle: Christian Bark

Los soll es in der kommenden Woche gehen. Für Mittwoch, 23. September, ist eine kleine Vernissage ab 15 Uhr in der Daberburg geplant. Dann wird der Wittstocker Maler Norbert Reggentin Gemälde zum Thema „ Wittstock und Umgebung“ präsentieren. Die Werke sollen bis Ende Oktober immer mittwochs bis sonntags in Alt Daber besichtigt werden können.

Neben der Bilderausstellung können Besucher in der Erlebnisausstellung „Wächter der Heide“ spielend die Tier- und Pflanzenwelt des Waldes sowie die Geschichte der „Schmugglerheide“ entdecken können.

Auch der Kräutergarten kann zum Heidefest besichtigt werden. Quelle: Björn Wagener

Sicherlich ein Höhepunkt auf der Daberburg wird in diesem Jahr das „ Heidefest“ sein. Es ist für den Samstag, 10. Oktober, geplant. Von 10 bis 17 Uhr erwarten Besucher unter anderem Bastelaktionen, ein Heidequiz, Stände und Infomobile regionaler Erzeuger, Kutschfahrten durch die Wittstocker Heide, Führungen durch den Miniaturpark und den Kräutergarten sowie ein Bühnenprogramm mit Musik und Hirschruferwettbewerb.

Vereine sollen miteinbezogen werden

Mit einbezogen werden sollen möglichst viele Akteure, unter anderem die Wittstocker Jagdgesellschaft. „Wir haben so viele Partner in der Region, warum sollen wir diese Potenziale nicht nutzen“, sagt Georgia Arndt.

Mit dem Fest wolle die Stadt den Fokus auf diese „schöne Gelände“ setzen, Führungen und Ausstellungen sollen an dem Tag kostenfrei zugänglich sein.

Die Umgebung lädt zum Wandern und Walken ein. Quelle: Christian Bark

Auch für das bestehende Konzept „Aktiv in der Heide“, wobei im Frühjahr zuletzt immer die Saison eröffnet worden war, soll es breitere Kooperationen mit den regionalen Sportvereinen geben.

Außerdem ist in Alt Daber ein Flohmarkt geplant, weiter Elemente sollen ein großes Picknick mit Familien oder ein Barbecue sein. „Denkbar wären Themenveranstaltungen zu Märchen oder zum benachbarten Mecklenburg“, sagt die Kulturamtsleiterin.

Die Daberburg soll Austragungsort des Heidefestes werden. Quelle: Christian Bark

Wichtig sei es der Stadtverwaltung, die historischen Hintergründe rund um die Daberburg mit einem Eventfaktor zu präsentieren. „Übrigens gelangt man von Wittstock bequem mit dem Fahrrad nach Alt Daber“, informiert Wittstocks Stadtsprecher Jean Dibbert.

Eine Chance, ihre Arbeit noch populärer zu machen und Wissen zu vermitteln, sieht dabei auch die Wittstocker Forstbehörde: „Wir wollen uns auf jeden Fall aktiv bei den neuen Konzepten mit einbringen“, sagt Förster Guido Bischoff.

Die Ausstellung von Norbert Reggentin und die Erlebnisausstellung kosten für Erwachsene zwei Euro Eintritt. Kinder bezahlen einen Euro.

Von Christian Bark