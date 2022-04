Dahlhausen

In der Horster Straße im Ortsteil Dahlhausen wurde am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein Böschungsbrand gemeldet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geriet eine Fläche zwischen der Bahnstrecke und einem Feld in Brand. Betroffen waren demnach etwa 60 Quadratmeter.

20 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz – Schaden von mehreren tausend Euro

Um die Flammen zu bekämpfen, waren 20 Kameraden der örtlichen Feuerwehr mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Der Schaden an der Böschung und der angrenzenden Fläche beträgt etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von MAZonline