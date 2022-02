Dahlhausen

Der Geduldsfaden reißt bei Karola Doll nur selten. Kein Wunder, denn die 69-Jährige aus Dahlhausen ist eine ausgemachte Kennerin von dünnen Fäden. Sie ist kirchlich geprüfte Paramentikerin und beherrscht alle Handgriffe vom Fadenherstellen über das Weben bis zum fertigen Stich auf dem Tuch.

In ihrer heimischen Werkstatt geht der Besucher mitten hinein in eine Zeitreise. Allein der alte Flachwebstuhl hat schon mehr als 350 Jahre auf dem Buckel. Überall stapeln sich Wolle, Garnspulen, Stoffe und geklöppelte Kunst im Raum.

Karola Doll aus Dahlhausen hat den seltenen Beruf einer Paramentikerin

Langeweile ist für Karola Doll ein Fremdwort. Gerade sitzt sie an einem bunten Textilstück für die evangelische Kirchengemeinde in Neustadt. Mit der Nähnadel stickt sie dort die letzten Plattstiche. „Das wird ein Altarantependium, das ist ein bestickter Vorhang für die Vorderseite des Altars“, sagt Karola Doll. Dieses farbenfrohe Textil wird schon bald ein Blickfang in der Kreuzkirche in Neustadt.

Stich um Stich entsteht in wochenlanger Handarbeit ein neues Kirchentextil. Quelle: Christamaria Ruch

Je nach Bedarf jongliert Karola Doll bim Sticken mit unterschiedlichen Stichen wie Hohlsaum-, Ketten-, Maschen- oder Kreuzstich. „Geduld ist ganz wichtig“, sagt sie.

Paramentiker schaffen kunstvolle Textilien für Kirchenräume

Bei Paramenten handelt es sich um Textilien für den Kirchenraum, oftmals künstlerisch aufwendig gestaltet. Vor allem Altar und Kanzel werden damit geschmückt. „Je schwieriger und kleiner eine Arbeit ist, umso reizvoller wird sie für mich“, sagt sie. Unzählige Stunden stecken in jedem Textil. Jedes Werk ist ein Unikat.

Mit dem Plattstich stickt Karola Doll an dem neuen Altarantependium für die Kreuzkirche in Neustadt. Quelle: Christamaria Ruch

So wie es vier Jahreszeiten gibt, richtet sich das Kirchenjahr nach dem Ablauf der kirchlichen Feiertage. Diese orientieren sich am Leben Jesu. Die Farben Violett, Weiß, Rot und Grün sind dabei das Grundgerüst. Weiß steht etwa für alle hohen Festtage wie Weihnachten oder Ostern. Violett weist auf die Adventszeit vor Weihnachten oder die Passionszeit vor Ostern hin.

Fünf Ausbildungsstätten für die Paramentik in der ehemaligen DDR, Karola Doll lernte in Heiligengrabe

Von 1971 bis 1973 erlernte Karola Doll das Handwerk der Paramentik im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Die Einrichtung schloss 1993 ihre Pforten. Nur an fünf Orten in der ehemaligen DDR konnte diese rein kirchliche Ausbildung absolviert werden.

Die staatliche Anerkennung entfiel genau zu dem Zeitpunkt, als Karola Doll mit ihrer Ausbildung begann. Zehn Jahre arbeitete sie in diesem Beruf – bis heute beherrscht sie alle Fingerfertigkeiten aus dem Effeff. Und lernt immer neue Techniken.

Wenn Karola Doll sich an ein neues Werk setzt, hat sie schon das Ergebnis vor ihrem inneren Auge. Der räumliche Blick für die Gestaltung gehört zu ihrem Talent. „Damit ein ausgewogenes Bild entsteht, schwingt immer viel Bauchgefühl mit“, sagt sie.

Karola Doll webt am 350 Jahre alten Flachwebstuhl neue Stoffe. Quelle: Christamaria Ruch

Kunstschrift gehört auch zu den Talenten von Karola Doll aus Dahlhausen

Auch die akkurate Kunstschrift zählt zu ihren Stärken. Diese zeigt Karola Doll etwa beim aktuellen Entwurf für ein Kanzelantependium. „Ich erhielt eine Anfrage von der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) in Jabel“, sagt sie.

Mit leichter Hand arbeitet Karola Doll an einem Entwurf für die Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche in Jabel. Quelle: Christamaria Ruch

Gerade hat sie mit der Skizze begonnen. Zunächst setzt sie den Schriftzug „Sieh Dein König“ auf Pergamentpapier. Rund um die Blattmitte zentriert sie die Buchstaben, erst mit Kohle-, später mit Bleistift und schließlich mit schwarzem Malstift.

„Die Schrift muss harmonisch wirken“, sagt Karola Doll. Als Maß nimmt sie ihre Finger. Anschließend macht sie auf Seidenpapier einen Abdruck dieses Schriftzuges. Mit Nadel und Faden näht sie die Umrisse der Buchstaben schließlich auf das neue Textil. „Damit habe ich die Konturen und kann mit dem Sticken beginnen“, sagt Karola Doll. „Das läuft immer flüssig aus der Hand“, sagt sie.

Bei der Skizze für einen Schriftzug verlässt sich Karola Doll auf ihr Augenmaß und Bauchgefühl. Quelle: Christamaria Ruch

Spinnen, färben, weben, sticken – alles macht Karola Doll aus Dahlhausen in Handarbeit

Sobald Karola Doll mit dem Sticken beginnt, verschwindet alles Weitere aus ihrem Umfeld. Auch die Wolle spinnt und färbt sie oftmals in Handarbeit. „Das wirkt lebendiger, wenn ich eigene Wolle verwende“, sagt sie. Mitunter verstärkt sie den Wollstoff des Textils an der Rückseite mit Vliesstoff, um dem Material mehr Stabilität zu geben.

Von der ersten Idee über die Gestaltung bis zum fertigen Parament ziehen viele Wochen ins Land. „Das ist meine schönste Freizeitgestaltung. Wenn sich die Menschen darüber freuen, ist das für mich das Größte“, sagt Karola Doll.

Von Christamaria Ruch