Dahlhausen

Zarte Lavendelpflanzen fassen in der Gemarkung Dahlhausen (Gemeinde Heiligengrabe) Fuß. Den Grundstein dafür legten Frank Marienfeld und Dirk Schwibbert aus Berlin vor einigen Tagen. 18.000 Lavendelsämlinge der Sorte K 38 sind auf einer ein Hektar großen Fläche gepflanzt worden. Schon im Sommer kommenden Jahres soll die erste Ernte der violett blühenden Pflanzen erfolgen.

Damit wird erstmals ein Vorhaben dieser Art in Nordbrandenburg Realität. Wer an Lavendel denkt, hat unweigerlich die Provence in Südfrankreich und die endlosen Felder in Violett vor Augen. Doch das ändert sich mit dem Anbau vor der Haustür in Prignitz-Ruppin.

Der erste Lavendelanbau in Prignitz-Ruppin ist in Dahlhausen

Frank Marienfeld und Dirk Schwibbert betreiben ökologische Landwirtschaft. „Der Stein des Anstoßes für unser Lavendelvorhaben liegt in Detmold (Nordrhein-Westfalen). Dort befindet sich Europas größte Duftmanufaktur“, sagt Dirk Schwibbert. Neben Lavendel wollen sie im kommenden Frühjahr bei Dahlhausen auch Kräuter über Aussaat anbauen. Dazu zählen Estragon, Kamille, Schafgarbe oder Currykraut.

Die Männer veredeln und vermarkten die Produkte über ein weiteres Unternehmen, die Bio-Agrarfarm Landeria. Dort soll langfristig auch Rohware aus anderen Betrieben verarbeitet werden. Die ätherischen Öle dieser Kräuter sollen in einer hofeigenen Ölmühle durch Wasserdampfdestillation gewonnen und verarbeitet werden. Lavendel wird in den Bereichen Kosmetik, Lebensmittel oder Tierfuttermittel eingesetzt. Außerdem zählt die Pflanze zu den hervorragenden Bienenweiden.

Lavendelfeld in Provence in Frankreich. Schon im kommenden Jahr soll auch bei Dahlhausen der Lavendelanbau erste Blüten treiben. Quelle: Karlheinz Irlmeier (Archiv)

Lavendel gedeiht auf sonnigen und windgeschützten Standorten und findet diese in Dahlhausen

Für den Lavendelanbau bietet das Gebiet rund um den Kossätenberg bei Dahlhausen sehr gute klimatische Voraussetzungen. Diese Pflanze bevorzugt trockene, sonnige und windgeschützte Standorte in leichter Hanglage – und findet sie an dieser Stelle.

Weitere drei Hektar Lavendel werden dort im Frühjahr kommenden Jahres gepflanzt. Diese Jungpflanzen der Sorte „Maillette“ werden über Stecklinge vermehrt und stammen aus der Provence in Frankreich.

Zwei Lavendelsorten werden in Dahlhausen angebaut

Die Sorten K 38 und „Maillette“ weisen Unterschiede auf. K 38 bringt eine Wuchshöhe von gut 50 Zentimetern und kann sieben Jahre geerntet werden. Bereits die erste Ernte 2022 soll gut 50 Prozent Ertrag bringen. Die jetzt verwendeten Sämlinge sind sechs bis zwölf Wochen alt, stammen aus einer Gärtnerei vom Niederrhein und tragen das Biogütesiegel Demeter.

Die Lavendelpflanzen sind sechs bis zwölf Wochen alt und wurden über Aussaat vermehrt. Quelle: Christamaria Ruch

„Maillette“ wird bis zu 70 Zentimeter hoch und soll etwa acht bis zwölf Jahre geerntet werden. Diese Sorte soll im ersten Jahr sogar 60 Prozent Ertrag bringen. Wegen der unterschiedlichen Wuchshöhen variieren auch die Reihen- und Pflanzabstände zwischen beiden Sorten.

Erste Lavendelernte ist im Sommer 2022

„Der Zeitpunkt der aktuellen Pflanzung ist wegen der Witterung gut“, sagte Frank Schwibbert. Damit können sich die Lavendelsämlinge besser als im Frühjahr an die Standortbedingungen anpassen. Schwibbert rechnet mit bis zu fünf Prozent Pflanzausfällen während des Anwachsens.

„Wir stellen noch ein Schild an der Fläche auf, um einige Informationen über das Lavendelprojekt zu vermitteln“, sagt Frank Marienfeld. Denn die Pflanzung und das Vorhaben werden schon jetzt in der Region mit Interesse verfolgt.

Frank Marienfeld (l.) und Dirk Schwibbert sehen im Lavendelanbau bei Dahlhausen ihre berufliche Zukunft. Quelle: Christamaria Ruch

Die Anbauflächen sind aus einer Brache hervorgegangen. Nach der manuellen Pflanzung „werden die Flächen rein mechanisch und manuell bearbeitet, um das Unkraut zu entfernen“, so Schwibbert.

Lavendel ist bei Wildbienen beliebt

Auch für den Landschaftspflegeverband (LPV) Prignitz-Ruppiner Land ist der Lavendelanbau von Interesse. Der Verein betreut das Projekt „Bienen brauchen Blüten“ und arbeitet dabei an einer Bienenstrategie für den Landkreis Ostprignitz-Ruppin. „Wir möchten einen Beitrag zur Artenvielfalt der Wildbienen leisten“, sagt Andreas Bergmann, Vorsitzender des LPV.

Es sollen Linienbiotope, also linienförmige Lebensräume, für Wildbienen geschaffen und untersucht werden. Bisher sind gut zehn Standorte im Landkreis dafür ausgewählt – die Lavendelfläche soll im kommenden Jahr ebenfalls in das Projekt einbezogen werden. „Wir sehen uns die lokalen Verhältnisse an und wollen dort auch Nisthilfen für Wildbienen anlegen und weitere Blühpflanzen anbauen“, so Bergmann.

Schon im kommenden Jahr sollen die Jungpflanzen erstmals blühen und geerntet werden. Quelle: Christamaria Ruch

Gut 160 Wildbienenarten gibt es in Deutschland, 30 sind in Brandenburg nachgewiesen. Vor allem trockene und extensive Standorte eignen sich als Lebensräume für Wildbienen. „Wir halten das für eine gute Sache, dass die Lavendelfläche auch aus Sicht der Wildbienen und von externer Seite untersucht wird“, sagt Dirk Schwibbert.

Von Christamaria Ruch