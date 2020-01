Heiraten im Kloster ist beliebt

Heiligengrabe/Wittstock

Das Trauzimmer im Heiligengraber Kloster hat weiterhin die Nase vorn. Das zeigt der Blick in die Heiratsstatistik in der Gemeinde Heiligengrabe für das zurückliegende Jahr 2019. Von den 24 Hochzeitspaaren gaben sich 21 das Ja-Wort im Kloster Stift.

Damit setzt sich ein Trend fort. Seit 2008 können im Kloster Stift Paare standesamtlich heiraten. Gut zwei Drittel der jährlichen Hochzeiten werden dort geschlossen, weiß Standesbeamtin Christiane Hamelow.

Neben demTrauzimmer im Kloster Stift stehen das Standesamt in der Gemeindeverwaltung sowie die Kapelle in Horst für den Ringwechsel bereit. „Zwei Paare heirateten in der Gemeindeverwaltung und ein Paar wählte die Kapelle in Horst für seine Trauung“, so Christiane Hamelow. 2019 liegt mit seinen 24 Trauungen im Durchschnitt, denn Jahr für Jahr finden 20 bis 30 Trauungen in der Gemeinde Heiligengrabe statt.

20.02.2020 bleibt im Gedächtnis

Für dieses Jahr liegen bereits mehr als zehn Anmeldungen bei Christiane Hamelow vor. Das Datum 20.02.2020 eignet sich in diesem Jahr am besten, dauerhaft im Gedächtnis zu bleiben. „Dieses Datum fällt auf einen Donnerstag und dafür liegen zwei Anmeldungen vor“, sagt Christiane Hamelow.

Egal, wohin es die einstigen Einwohner der Gemeinde Heiligengrabe aus beruflicher Sicht oder wegen der Liebe verschlagen hat, zum Heiraten kehren viele von ihnen in ihre alte Heimat zurück. „Oft hat einer der Partner hier seine Wurzeln“, sagt die Standesbeamtin.

Wer sich das Ja-Wort geben möchte, kann sich frühestens sechs Monate vor dem Hochzeitstermin verbindlich beim Standesamt registrieren lassen. Beide Partner müssen den gültigen Personalausweis, die beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister sowie eine aktuelle Meldebescheinigung vom Einwohnermeldeamt vorlegen.

Das Rathaus in Wittstock liegt bei Hochzeitspaaren in der Gunst weit vorn. Quelle: Christamaria Ruch

In der Nachbarkommune Wittstock verzeichnete das Standesamt 2019 insgesamt 60 Trauungen. Diese Anzahl liegt ebenfalls im Durchschnitt. „Bis jetzt liegen für dieses Jahr 18 verbindliche Anmeldungen zur Trauung sowie 42 Voranmeldungen vor“, sagt Stadtsprecher Jean Dibbert auf MAZ-Nachfrage.

Der Fokus liegt in Wittstock allerdings weniger auf einem besonderen Datum, sondern vielmehr auf der Jahreszeit. „Allein im Mai finden zehn Trauungen statt“, sagt Jean Dibbert. Neben dem Rathaus als beliebtester Ort für Trauungen können Paare auch in den Kreismuseen Alte Bischofsburgoder ganz fürstlich auf Schloss Freyensteinheiraten.

„Nach zwei Jahren Pause im Museum sind dort nun wieder Trauungen möglich. Dafür gibt es bereits jetzt zwölf Reservierungen“, sagt der Stadtsprecher. Darüber hinaus ist auch die Burg in Freyenstein bei Ja-Sagern beliebt.

Von Christamaria Ruch