Die Einwohner in Sewekow sind um einen Schatz in ihrer Ortsmitte reicher: Mit dem Xenusion wird der bedeutendste Fossilienfund in der Prignitz auf dem Dorfanger ausgestellt. Im kleinen Kreis enthüllte der Ortsvorsteher Martin Schäfer gemeinsam mit Frank Wilcke aus Wittstock am Freitagabend die neue Vitrine.

Das Xenusion ist der weltweit älteste Nachweis eines Tieres mit Gliedmaßen

Hinter dem Xenusion auerswaldae verbergen sich die weltweit ältesten Nachweise eines Tieres mit Gliedmaßen – sie sind gut 550 Millionen Jahre alt. Der Originalfund befindet sich im Naturkundemuseum in Berlin – Sewekow zeigt eine Nachbildung.

Seinen ersten Standort hatte das Xenusion seit 2004 im Bauerncafé und -museum von Erhard Nöhmke. Diese Einrichtung ist mittlerweile geschlossen. Frank Wilcke ist Steinesammler und Experte für Fossilien. Er brachte im Herbst vergangenen Jahres auch einen anderen Stein in Sewekow ins Rollen.

„Wir sind dankbar, dass Frank Wilcke uns damals genötigt hatte, das Xenusion wieder öffentlich zu machen“, sagte Heidi Schäfer, Vorsitzende des Heimatvereins Sewekow. Gemeinsam mit dem Ortsbeirat erstellte der Verein ein Konzept für die neue Präsentation.

Beim Xenusion handelt es sich um die weltweit ältesten Nachweise eines Tieres mit Gliedmaßen. In Sewekow ist eine Nachbildung ausgestellt. Quelle: Christamaria Ruch

„Den Dorfplatz hatten wir erst gar nicht im Blick“, sagt Heidi Schäfer. Dennoch setzte sich dieser Standort wegen seiner zentralen Lage durch. Beste Voraussetzung, um vielen Besuchern dieses Relikt zugängig zu machen.

Stadt Wittstock und Heimatverein Sewekow stellen die Weichen

Die Stadt Wittstock unterstützte die Idee mit 2500 Euro aus den Bereichen Kultur und Tourismus. Zudem stellte der Heimatverein Sewekow 800 Euro bereit. Damit konnten die Vitrine neu gestaltet sowie der Rahmen für das Hinweisschild an der Dorfstraße bezahlt werden.

„Das Xenusion lädt wieder zum Pilgern nach Sewekow ein, wir hoffen, dass der Fund seinen Zweck erfüllt“, sagte Martin Schäfer. Für Heidi Schäfer ist das „Xenusion ein Mosaikstein von Geschichte und Geschichten.“

Werbung in eigener Sache: An der Dorfstraße in Sewekow weist ein Schild auf den besonderen archäologischen Fund hin. Quelle: Christamaria Ruch

Sensationsfund vor mehr als 100 Jahren in Sewekow

Alles begann vor mehr als 100 Jahren. Zwischen 1910 und 1918 machte Fritz Knuth aus Sewekow bei Gartenarbeiten einen Sensationsfund. Er entdeckte einen handgroßen Feldstein und erkannte eine Versteinerung. Wie der Zufall es wollte, handelte es sich bei Fritz Knuth um einen begeisterten Fossiliensammler.

Zunächst standen Fachkreise vor einem Rätsel, doch Fritz Knuth ließ nicht locker und wandte sich schließlich an Annemarie von Auerswald als Leiterin des Heimatmuseums im Kloster Stift zum Heiligengrabe. Sie leitete den Fund 1925 nach Berlin weiter; Professor Josef Felix Pompeckj gelang 1927 der Durchbruch: Das Sedimentgestein entstand durch Ablagerungen, stammt aus Südschweden und gelangte durch die letzte Eiszeit nach Sewekow.

Dies ist der erste Fund seiner Art – deshalb gestaltete sich die Zuordnung so schwierig. Dahinter steckt eine bis dahin unbekannte Entwicklungsstufe im Tierreich.

Fossil gibt Geheimnisse preis, der Entdecker Fritz Knuth bleibt unbekannt

Professor Pompekj gab dem Fund den Namen „Xenusion“, das „fremdartiges Wesen“ bedeutet. Gleichzeitig verewigte er Annemarie von Auerswald mit dem Zusatz „auerswaldae“ in den Fundnamen. Hinter dem Xenusion auerswaldae steckt ein ringelwurmartiges Tier mit verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Gliederfüßern. „Wir wissen alles über das Xenusion, aber Fritz Knuth bleibt uns unbekannt“, sagt Heidi Schäfer.

