Stillgelegt vor 50 Jahren: Das ist von der Bahnstrecke Wittstock-Meyenburg geblieben

Wittstock

„Es war eine Knochenarbeit. Die Kohlen waren oft schlecht. Man hat viel Dreck geschippt“, erinnert sich Wolfgang Mühlmann. Der 83-jährige Wittstocker hält in den 1960er Jahren als Heizer die Dampfloks am Laufen, die zwischen Wittstock und Meyenburg unterwegs sind.

Heute vor 50 Jahren geschieht das zum letzten Mal. Damit geht eine Bahn-Ära zu Ende. Am 30. Mai 1970, einem Samstag, verwandelt sich die gut 27 Kilometer lange Strecke in ein Stück Eisenbahn-Geschichte. Denn an diesem Tag wird sie außer Betrieb gesetzt.

Anzeige

Inzwischen erinnert nur noch wenig an die einstige Zugverbindung. Den alten Bahndamm hat sich die Natur weitgehend wieder zurückgeholt.

Weitere MAZ+ Artikel

Radweg auf dem alten Bahndamm

Immerhin gibt es seit Ende 2017 auf dem Damm zwischen Freyenstein und Wulfersdorf einen komfortabel ausgebauten Radweg. „Bei Google-Earth kann man den Streckenverlauf nahe Volkwig noch nachvollziehen. Trotz jahrzehntelanger Landwirtschaft sind die Spuren der Schwellen, die vermutlich Schmutz hinterlassen haben, zu sehen“, sagt Lokführer Torsten Pridöhl.

Hier beginnt in Freyenstein der Radweg in Richtung Wulfersdorf auf dem alten Bahndamm. Quelle: Björn Wagener

Er ist passionierter Kenner der regionalen Bahn-Geschichte – ebenso wie der ehemalige Eisenbahner Frank Muschke. Letzterer trägt seit fast 20 Jahren Material zur Geschichte der Ruppiner Eisenbahn zusammen und schreibt aktuell an einem Buch zum Thema.

Gemeinsam mit Wolfgang Brockmann aus Pritzwalk stellen Pridöhl und Muschke im vergangenen Jahr eine Sonderausstellung zur Bahngeschichte in den Wittstocker Kreismuseen auf die Beine. Titel: „Der Prignitzexpress – auf der Spur der Prignitzer und Ruppiner Eisenbahn zum Regionalexpress RE 6“.

Auf Zeitreise in Zaatzke

In Zaatzke gehen Muschke und Pridöhl vor einigen Tagen auf eine Zeitreise – vor passender Kulisse. Denn beide stehen gleich hinter dem dortigen ehemaligen Bahnhofsgebäude, in dem heute Siegbert Grubbert wohnt. Er hält seit Jahren die Geschichte des Streckenabschnitts Wittstock-Meyenburg am Leben, hat unzählige Relikte aus vergangenen Zeiten gesammelt – Schilder, Andreaskreuze und verschiedenste Teile ehemaliger Bahnanlagen.

„Das ist ja ein richtiges kleines Museum“, sagt Torsten Pridöhl und ist vor allem von der Anzahl der alten Schwellennägel beeindruckt. Sogar ein wenige Meter langer Schienenstrang liegt in etwa dort, wo einst die Züge entlang rauschten.

Die Bahngeschichte beginnt 1912

Hier kann man die Historie noch förmlich spüren. Am 1. Februar 1912 wird die Strecke von Wittstock nach Freyenstein für den öffentlichen Reise- und Güterverkehr eröffnet; am 14. April jenen Jahres folgt der Anschluss bis nach Meyenburg. Das ist in der Broschüre „Auf alten Bahndämmen durch Brandenburg und Mecklenburg“ nachzulesen.

Zunächst gehört die Strecke der Kremmen-Neuruppin-Wittstocker Eisenbahngesellschaft (KWE), die ab März 1913 als Ruppiner Eisenbahn AG geführt wird. „Ab 1945 steigt die Bedeutung der Verbindung – bedingt durch den Abbau des Streckengleises Meyenburg-Pritzwalk. Seitdem wurde sie für den Güterverkehr als Umleitung in Richtung Berlin genutzt“, sagt Frank Muschke.

1949 übernimmt die Deutsche Reichsbahn die Strecke. Sie ist zu DDR-Zeiten der Direktion Schwerin unterstellt. Und der fehlt das Geld für die Unterhaltung.

Eine historische Fahrkarte von 1963 aus dem Fundus von Torsten Pridöhl. Quelle: Björn Wagener

Der Anfang vom Ende

Der Anfang vom Ende zeichnet sich in den 1960er Jahren ab. Der Zustand der Strecke verschlechtert sich. Es geht rau zu.

„Wir haben die Gleise im Winter mit einer Lok samt Schneepflug frei gemacht. Dabei kam es vor, dass durch Frost und Schnee hochgedrückte Schwellen mit erfasst und aus dem Gleisbett herausgeschleudert wurden“, erinnert sich Wolfgang Mühlmann. Natürlich habe es auch Entgleisungen gegeben.

Unfälle und Entgleisungen

So stößt am 8. Juni 1959 eine Lok 64199 kurz vor Meyenburg an einem unbeschrankten Bahnübergang um 20.58 Uhr mit einem Traktor mit Anhänger zusammen. Das ist aus einem „Einsatzbuch Hilfszug“ überliefert. Am Bahnhof Zaatzke entgleist am 20. Januar 1964 eine Lok 64212 „mit allen Achsen“ beim Überfahren einer Gleissperre.

Gleiches geschieht mit einer Lok 64400 samt Schneepflug zwischen Zaatzke und Volkwig am 22. November 1965. Zwischen Freyenstein und Schmolde entgleist noch am 5. Februar 1970 eine Kleinlok Kö 5174 und steht quer auf den Gleisen.

Dieses Gleisstück hat sich Siegbert Grubbert bewahrt. Es liegt hinter seinem Haus, dem ehemaligen Bahnhof in Zaatzke. Genau hier fuhren früher Züge. Quelle: Björn Wagener

Bereits 1967 werden „betriebsgefährliche Mängel“ an den Schwellen festgestellt, wie aus Unterlagen von damals hervorgeht. Die Züge fahren nur noch zehn bis 20 Stundenkilometer. Zu DDR-Zeiten verkehren täglich drei Zugpaare, entnimmt Torsten Pridöhl Zeitdokumenten.

Acht Pfennige pro Kilometer

Pro Kilometer zahlen Fahrgäste acht Pfennige. Am 27. Mai 1967 wird der Reisezugverkehr eingestellt. Stattdessen fahren Busse. Der Güterverkehr bleibt zunächst noch bestehen – bis zu jenem 30. Mai 1970. Die Gleise werden bald darauf abgebaut.

Frank Muschke, Siegbert Grubbert und Torsten Pridöhl (v.l.) mit einem Eisenbahn-Lageplan von 1910. Quelle: Björn Wagener

Und wie steht es heute um die ehemaligen Bahnhofsgebäude und Haltepunkte? Sie existieren alle noch. Das Bahnhäuschen in Jabel soll zu einem kleinen Heimatmuseum hergerichtet werden, um an die Zeit der Bahn zu erinnern.

Wohnhäuser statt Bahnhöfe

In Glienicke gab es nie ein Gebäude – nur eine Haltestelle mit Ladegleis; das Gebäude in Zaatzke ist ein Wohnhaus; ebenso wie in Volkwig, Wulfersdorf und Freyenstein. Das Gebäude in Schmolde ist erhalten, aber unbewohnt, jenes in Meyenburg ist ebenfalls erhalten. In Neu Cölln und Penzlin gab es lediglich Ladestellen.

Auch wenn Wolfgang Mühlmann längst seinen Ruhestand genießt, so gehört die Bahn noch immer buchstäblich zur Familie. Sohn Andreas und Enkel Martin sind heute ebenfalls dort beschäftigt.

Lokführer am Stammtisch Ehemalige Lokführer kommen jeweils montags und freitags gegen 10 Uhr im Sportzentrum an der Trenckmannstraße in Neuruppin zu Lokführerstammtischen zusammen. Diese Zusammenkünfte sind lockere Runden, bei denen es nicht ausschließlich um das Thema Eisenbahn gehen muss.

Lesen Sie auch:

Von Björn Wagener